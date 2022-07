Lavrov si ritira dai colloqui del G-20 dopo aver negato che la Russia stia causando una crisi alimentare | G20

Il ministro degli Esteri russo ha lasciato presto la riunione del G20 delle principali economie dopo aver detto ai suoi omologhi che l’invasione russa della Russia Ucraina Non era responsabile di una crisi globale della fame e che le sanzioni progettate per isolare la Russia equivalevano a una dichiarazione di guerra.

L’incontro di venerdì era per Sergey Lavrov Primo confronto diretto Con i leader dell’Occidente da quando la Russia ha lanciato il suo attacco all’Ucraina, l’Occidente è stato accusato di criticare freneticamente quelle che sosteneva fossero le azioni giustificate di Mosca.

In una severa seppur breve conferenza alla riunione di Bali ospitata dall’Indonesia, il presidente del G20 di quest’anno, Lavrov ha dichiarato: “Se l’Occidente non vuole colloqui ma vuole sconfiggere l’Ucraina, Russia Sul campo di battaglia – perché entrambe le opinioni sono state espresse – probabilmente non c’è nulla di cui parlare con l’Occidente”.

Il veterano diplomatico russo, seduto tra l’Arabia Saudita e il Messico durante l’incontro, ha accusato l’Occidente di fare pressioni sull’Ucraina affinché “usasse le sue armi” nei combattimenti. È uscito quando il ministro degli esteri tedesco, Annalena Barbock, ha iniziato a parlare.

Barbock in seguito disse: “La verità è che [Lavrov] Gran parte dei negoziati sono stati spesi non dentro e fuori dalla stanza, confermando che non c’è un solo millimetro di volontà di parlare da parte russa”. Ha affermato che l’umore nella stanza era di 19 a 1 contro l’invasione russa, anche se ci sono stati disaccordi sulle sanzioni.

Lavrov ha affermato di essere venuto a Bali per avere un’idea di “come respira l’Occidente”. Era chiaro che l’Occidente non lo usava G20 Lavrov ha detto per gli scopi per cui è stato creato. Ha affermato che i partecipanti dei paesi in via di sviluppo non hanno sostenuto questo approccio.

“Gli aggressori, gli invasori, gli abitanti. Abbiamo sentito parecchie di queste cose oggi”, ha detto descrivendo i discorsi delle sue controparti occidentali. Ha detto che alcuni discorsi sono stati tenuti per effetto teatrale, citando Boris Johnson come ottimo esempio. “Beh, ha smesso, così sia”, ha detto Lavrov. Tutti dicevano che la Russia doveva essere isolata. Ma finora il suo partito ha messo sotto accusa Boris Johnson”.

Gran parte degli incontri e delle discussioni a margine sono stati occupati dagli sforzi per persuadere la Russia a consentire l’esportazione di Stock di grano ucraino Attraverso una rotta marittima sicura e controllata in modo indipendente nel Mar Nero. Ma i colloqui, guidati in gran parte dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, si sono trascinati per settimane senza alcun progresso.

“L’Ucraina dovrebbe porre fine al blocco dei suoi porti, rimuovere le mine o garantire il passaggio attraverso i campi minati”, ha detto Lavrov.

Successivamente, ha affermato, Russia e Turchia garantiranno la sicurezza delle navi mercantili al di fuori del territorio sovrano ucraino in modo che possano avanzare nel Mediterraneo. Ma un incontro a Bali tra Lavrov e il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu non ha portato a una svolta immediata.

Lavrov ha negato che la controversia fosse un fattore centrale nella più ampia carenza globale di grano, affermando che il grano bloccato rappresentava l’1% dell’offerta globale.

I diplomatici occidentali affermano che la Russia considera il furto di grano ucraino e l’ostruzione delle sue esportazioni come misure volte a indebolire l’economia ucraina e aumentare il costo del sostegno occidentale al paese in difficoltà. In una sessione plenaria il Segretario di Stato americano, Anthony Blinkenha esortato Mosca a lasciare il grano ucraino al mondo.

Un funzionario ha detto che Blinkin si è rivolto direttamente alla Russia, dicendo: “Ai nostri colleghi russi: l’Ucraina non è il tuo paese. Il suo grano non è il tuo grano. Perché stai bloccando i porti? Dovresti far uscire il grano”.

Lavrov ha affermato ancora una volta che la Russia non può esportare il proprio grano a causa delle sanzioni occidentali, ad esempio perché le navi non sono assicurate o non possono comunicare nei porti stranieri.

Il funzionario degli affari esteri dell’UE, Josep Borrell, ha risposto affermando che le sanzioni dell’UE “non vietano l’importazione di merci o fertilizzanti russi, né il rimborso di tali esportazioni russe”. Ha detto che la Russia ha invaso il granaio del mondo e ha trasformato le rotte marittime del Mar Nero in una zona di guerra.

I leader occidentali si sono rifiutati di partecipare a una foto di gruppo con Lavrov, ma hanno affermato che la loro presenza all’incontro, in contrasto con un boicottaggio completo, ha mostrato una maggiore disponibilità a sostenere la loro argomentazione piuttosto che presumere che altri paesi neutrali fossero presenti con loro.

“Sono qui come ministro degli Esteri tedesco con i miei colleghi europei per dimostrare che non lasceremo la scena internazionale per la Russia”, ha detto Barbock, ad esempio, prima dell’incontro.

Lavrov deve essersi riferito da vicino a una posizione non dell’Occidente ma di altre grandi potenze come Cina, Arabia Saudita e India. Lavrov ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e gli ha parlato della “attuazione dei compiti principali dell’operazione militare speciale” in Ucraina e ha ripetuto la retorica del Cremlino secondo cui il suo obiettivo era “screditare il Paese”.

La visita di Lavrov a Bali ha anche lo scopo di preparare un possibile viaggio di Vladimir Putin al vertice del G20 di novembre. Non è chiaro se Putin parteciperà di persona o tramite collegamento video.

Il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, ha lasciato la riunione in anticipo per tornare a Londra per la campagna per la carica di primo ministro. Ha lasciato il funzionario del Foreign Office, Sir Tim Barrow, per rappresentare il Regno Unito.