L’azienda danese di birra Carlsberg acquista l’azienda di bevande analcoliche Britvik

Britvik V June ha rifiutato un’offerta in contanti migliorata da parte di Carlsberg per l’acquisizione di Britvic per 1.250 pence per azione. La società all’epoca disse che l’offerta “sottostima significativamente il valore di Britvic e le sue prospettive attuali e future”. La società ha inoltre rifiutato una precedente offerta avanzata da Carlsberg il 6 giugno per 1.200 pence per azione di Britvic.

Ian Durant, presidente non esecutivo di Britvic, ha affermato che l’accordo proposto “creerà un gruppo internazionale allargato, ben posizionato per sfruttare le opportunità di crescita in molteplici settori delle bevande”. Come menzionato per nome Accordo Carlsberg con PepsiCo Ciò, ha affermato, fornisce “al gruppo combinato una solida piattaforma per un successo continuo”.

L’accordo combina il “portafoglio di bevande analcoliche di alta qualità di Britvic con il forte portafoglio di birra di Carlsberg e le capacità di accesso al mercato, creando una proposta rafforzata in tutto il Regno Unito e nei mercati dell’Europa occidentale”, ha affermato nella stessa dichiarazione il CEO di Carlsberg, Jacob Arup Andersen.

PepsiCo è una componente chiave di questo accordo, con Britvic che imbottiglia e distribuisce i prodotti PepsiCo nel Regno Unito e in Irlanda. All’inizio di quest’anno, Carlsberg e PepsiCo hanno concordato di rinunciare a una “clausola di cambio di controllo” nel contratto di imbottigliamento.