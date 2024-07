Le 5 migliori offerte Kindle del Prime Day e altro ancora sui dispositivi Amazon (2024)

È di nuovo quel momento. Torna l’Amazon Prime Day. Tra le migliaia di articoli scontati, dagli elementi essenziali alle curiosità, ci sono sconti profondi su un’ampia gamma di dispositivi Amazon, comprese le offerte Prime Day su Kindle che non vedrai come nel resto dell’anno. Gli acquirenti esperti sanno che Amazon Prime Day è solitamente il momento migliore per concludere un affare su un nuovo tablet Fire o una chiavetta per lo streaming. Abbiamo raccolto le migliori offerte sui nostri dispositivi Kindle, stick di streaming e tablet preferiti. Non vedi niente che ti piace? Non dimenticare di dare un’occhiata alla nostra copertura Prime Day in corso sul nostro blog live, nonché alla nostra carrellata delle migliori offerte Amazon Prime Day.

Testiamo i prodotti durante tutto l’anno e poi selezioniamo attentamente queste offerte. Aggiorneremo questa guida periodicamente durante la vendita.

Le 5 migliori offerte sugli elettrodomestici di Amazon

Facevo parte del Team Libro tascabile finché non ho provato il mio primo Kindle, e ora non puoi più staccarmelo dalle dita. Il Paperwhite è il miglior Kindle e il nostro e-reader preferito in assoluto. Devi pagare $ 20 extra per sbarazzarti degli annunci sulla schermata di blocco, ma non interferiscono con la lettura se non vuoi spendere di più. Esistono due versioni principali: la Paperwhite base e la Edizione firmata (8/10, consiglia WIRED), che viene fornito con 32 GB su 16 GB di spazio di archiviazione, ricarica wireless e retroilluminazione regolabile automaticamente. C’è anche questo Versione per bambini Con status, abbonamento di un anno Amazon Bambini+Garanzia di sostituzione di 2 anni senza domande. Il Paperwhite non viene aggiornato dal 2021 e non siamo sicuri di quando ne verrà rilasciato uno nuovo, ma il mio dispositivo funziona ancora come il primo giorno. Pensiamo che sia ancora sicuro acquistarne uno.

Il Paperwhite è il migliore per leggere. Lo Scribe (8/10, consiglia WIRED), con il suo schermo da 10,2 pollici, è progettato anche per scrivere e disegnare. È simile a un Kindle nella sua essenza, quindi la lettura è fluida e non ci sono ritardi durante la digitazione. Gli artisti professionisti vorrebbero qualcosa di meglio, ma usarlo era naturale. Tuttavia, lo Scribe è molto costoso e lo schermo è molto grande. Versione a penna distintivaIl Kindle costa $ 30, con una gomma su un’estremità. Non puoi scrivere direttamente sulle pagine del libro, poiché il Kindle si basa su foglietti adesivi e non è impermeabile.

Nel complesso, preferiamo i dispositivi di streaming di Roku, ma se tendi a guardare molti contenuti di Amazon Prime, prendi Fire TV Stick 4K Max. Chiunque può usarlo, ovviamente, ma ovviamente promuove fortemente i contenuti Prime. Ha 16 GB di spazio di archiviazione, che dovrebbe essere sufficiente per tutte le tue app di streaming e di gioco. Puoi visualizzare il feed della videocamera di sicurezza e chiedere ad Alexa di fare cose, come ordinare la pizza.

Amazon ha anche una propria linea di tablet e nella nostra guida ti consigliamo espressamente di non acquistarne uno a meno che non sia il Prime Day. I tablet Fire per lo più fanno schifo, ma se tutto ciò che intendi fare è guardare i contenuti di Amazon e svolgere attività lavorative di base come la posta elettronica, sono ragionevolmente capaci e spaventosamente convenienti. Fire HD 10 è il nostro preferito del gruppo, con un display 1080p e 3 GB di RAM in modo da poter guardare video e sfogliare una serie di schede. Come con Kindle, devi pagare $ 15 aggiuntivi per eliminare gli annunci sulla schermata di blocco. Sono disponibili modelli da 32 e 64 GB.

Amazon Echo Show 8 è stato il nostro display intelligente preferito per Alexa da più generazioni e la versione 2023 è un altro vincitore. Si colloca perfettamente tra il piccolo Show 5 da cinque pollici e lo Show 10 a grandezza naturale, fornendo uno schermo attraente abbastanza grande per una facile interazione senza occupare troppo spazio sulla scrivania. Puoi controllare il meteo, chattare video, aggiungere fino a tre widget multimediali e altro ancora, il tutto con Alexa pronta ad aiutarti. È un po’ caro a prezzo pieno, ma questa offerta rende lo Show 8 molto allettante per chiunque cerchi un assistente intelligente che faccia un po’ di tutto.Ryan Wanyata

