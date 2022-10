Le accuse di Adnan Syed sono state ritirate dai pubblici ministeri di Baltimora

Sig. L’avvocato di Syed, Erica J. Martedì Suter ha detto in una conferenza stampa che il suo ufficio avrebbe presentato una mozione per certificare la sua innocenza “il prima possibile”. Ha detto che i risultati del test del DNA hanno confermato “ciò che Adnan ei suoi sostenitori hanno sempre saputo: Adnan Syed è innocente”.

Sig. Ha detto che Syed sognava di andare a giurisprudenza e ora che è libero, ha intenzione di concentrarsi sull’ottenimento della laurea, un processo iniziato mentre era in prigione. “È eccitato, è felice, lo sta ancora elaborando”, ha detto la signora Suter, direttrice dell’Innocence Project Clinic presso la University of Baltimore School of Law.

Lo scorso meseGli avvocati il ​​sig. Hanno raccomandato la revoca della condanna di Syed perché, hanno detto, “il governo non ha più fiducia nell’equità della condanna”.

Fino a quando gli avvocati non prenderanno la loro decisione, il sig. A Syed è stato ordinato di rimanere agli arresti domiciliari. Ha mantenuto la sua innocenza.

Sig. Syed e la sig. Lee aveva una relazione di nuovo, di nuovo, mentre erano studenti alla Woodlawn High School nella contea di Baltimora.

Nel 2000, il signor Lee, che aveva 17 anni al momento della morte della signora Lee, Una giuria ha condannato Syed per omicidio di primo grado, rapina, rapimento e falsa detenzione. Il podcast “Serial” ha raccontato il caso nella sua prima stagione e Mr. L’accusa di Syed ha attirato un rinnovato interesse ed è diventata una sensazione di cultura pop che ha sollevato dubbi su chi fosse il responsabile dell’omicidio della signora Lee. (Nel 2020, The New York Times Company Ha comprato le produzioni serialiL’azienda dietro il podcast.)

In una petizione depositata il mese scorso presso il Baltimore City Circuit Court, il sig. Un’indagine durata quasi un anno sull’avvocato di Syed ha rivelato due possibili “sospetti alternativi”, hanno detto i pubblici ministeri.