Le affermazioni più selvagge del “piccolo stalker di renne” dall’intervista a Piers Morgan

Pier Morgan

Jeff Spicer/Getty Images

Fiona Harvey, la donna che sostiene di essere la vera stalker e che ha ispirato Netflix piccola renna, Si è seduta per la sua prima intervista davanti alla telecamera da quando la serie limitata è diventata un fenomeno culturale, unendosi a Piers Morgan per un’intervista di un’ora pubblicata giovedì sul suo canale YouTube.

Harvey afferma di non aver avuto scelta nel farsi avanti – “è stata costretta a ricoprire questa posizione” – dopo che alcuni “investigatori informatici” l’hanno rintracciata e minacciata di morte. Mi sono seduto con lei di recente Mail giornaliera (Presumibilmente più tardi Inseguimento Questo giornalista) è stato accusato in un’altra storia di aver perseguitato una coppia di Glasgow (W E minacciandoli di morte). Ma la conversazione continua Piers Morgan senza censura Portato Cucciolo di renna Broha ad un altro livello.

La serie limitata, scritta e interpretata da Richard Gadd, vede Gadd nei panni di Donnie Dunn, un comico in difficoltà che incontra una donna sola al bar dove lavora. La coincidenza, durante la quale lui le offre una tazza di tè gratis, continua nel corso di diversi mesi quando si scopre che Martha è una pericolosa stalker seriale. Nel corso di diversi anni gli ha inviato più di 41.000 e-mail, 744 tweet, 100 pagine di lettere e 350 ore di messaggi vocali. Gad ha prima tradotto l’esperienza traumatica in uno spettacolo teatrale pluripremiato con lo stesso nome e ha parlato a lungo della situazione.

Cucciolo di renna, che inizia con lo slogan che è una “storia vera”, ha ispirato innumerevoli titoli sin dal suo debutto l’11 aprile. Raggiunse il numero uno negli ascolti televisivi, dove rimase per tre settimane consecutive. Nel mezzo della sua crescente popolarità, la febbre è divampata sulle vere identità dietro i personaggi al punto che Gad ha esortato gli spettatori a smettere di speculare perché “non è questo lo scopo del nostro spettacolo”. I fan e gli investigatori online hanno continuato a farlo, portando all’intervista di Morgan e ai relativi titoli.

Netflix non ha commentato l’intervista di Harvey e Gad ha ripetutamente sottolineato di non avere commenti sull’identità del suo stalker, ma solo di simpatizzare con lei come qualcuno che sembra soffrire molto e ha fallito nei confronti del sistema. “Ricordo che quando venivo perseguitato, era dura e sembrava che fosse ovunque, e sentivo che la mia vita non funzionava davvero. Provo ancora un dolore incredibile nel sentirmi dispiaciuto per lei,” ha detto durante una tavola rotonda per i membri della Television Academy questa settimana a Los Angeles “Non ho mai visto una persona così malvagia. Ho visto qualcuno che era veramente perso dal sistema. “Ho visto qualcuno che aveva bisogno di aiuto e non l’ha ottenuto.”

Ecco un riassunto di cinque delle accuse più folli di Harvey Piers Morgan senza censure.

Richard Gadd nei panni di Donnie e Jessica Gunning nei panni di Martha nella serie limitata Netflix Cucciolo di renna. La serie di successo acclamata dalla critica è diventata un successo e si è classificata al primo posto negli ascolti televisivi di Netflix. Netflix

Non ho guardato ‘Baby Reindeer’: ‘Non è proprio il mio genere di film drammatici’

“Non ho visto niente di tutto ciò”, ha detto a Morgan, che le ha chiesto se fosse curiosa. “No, penso che mi sentirei male. Ha preso abbastanza spazio nella mia vita. Lo trovo così osceno. Lo trovo orribile e misogino. Alcune delle minacce di morte sono state davvero orribili online. La gente mi chiama. Sai , è stato assolutamente orribile. Non darò credito a qualcosa del genere, e non è proprio il mio tipo di dramma.

“Non mi piacciono i ragazzini senza lavoro.”

Morgan chiese senza mezzi termini ad Harvey se le piaceva Jade, e lei rispose: “Pierce, è una domanda seria?” Ha continuato affermando che Gad ha chiesto di dormire con lei, usando una citazione che ha molto gioco nella serie limitata. Ha detto: Voglio che le mie tende siano riparate? Ho riso e lui ha detto: questo è un eufemismo. Vuoi che venga a casa con te? “Harvey sostiene di averlo rifiutato perché all’epoca aveva un fidanzato. “Gli ho dato il pennello per molto tempo, penso, sai, sottilmente. Ma il punto è [that]No, non mi piacciono i ragazzini senza lavoro. Sembra terribile. Sembra davvero duro. Ma lo sai.” Riguardo a questa amica, Harvey afferma che aveva una relazione di cinque anni con un avvocato. “Non voglio trascinarlo in questa cosa. Pensa che questo sia terribile. Tutti i miei amici avvocati fanno così. Tutti i miei amici professionisti lo fanno. Altre persone lo fanno. “Le persone sono davvero comprensive.”

Afferma di aver inviato “meno di 10” email a Gad

Morgan ha chiesto ad Harvey informazioni sull’incredibile numero di e-mail, messaggi vocali, tweet, messaggi e messaggi Facebook che avrebbe inviato a Gadd. Ma lei ha ripetuto: “Questo semplicemente non è vero”, aggiungendo: “Non credo di avergli inviato nulla”. Qualche istante dopo, ha chiarito le sue parole dicendo che erano state scambiate alcune e-mail, ma nulla di simile ai 41.000 messaggi era stato ampiamente riportato. “Forse c’erano alcune e-mail avanti e indietro, ma questo è tutto. Sono solo scherzi e-mail”, ha detto “Meno di 10”.

Afferma di non aver mai contattato Jade telefonicamente

Nonostante i rapporti di lunga data secondo cui Gad ha ricevuto 350 ore di messaggi di posta vocale dal suo stalker, Harvey ha detto che non aveva modo di contattarlo. “Non ho chiamato quel ragazzo. Non ho il suo numero.” Morgan l’ha poi incalzata sull’argomento dei messaggi di posta vocale, arrivando addirittura ad accusare Gad di aver registrato le loro conversazioni in un pub di Londra. “Però avrebbe potuto registrarmi all’Hawley Arms. Non l’ho contattato.”

Mantieni sei account di posta elettronica e quattro telefoni diversi

Morgan sembrava stupito dagli strumenti utilizzati da Harvey per comunicare con il mondo esterno. Ha ammesso di utilizzare sei account di posta elettronica e di utilizzare quattro telefoni cellulari. “Mi piace mantenere le persone su telefoni diversi ed e-mail diverse”, ha spiegato. “È più facile. È più facile. Quindi ne hai alcuni per i tuoi compagni, alcuni per gli amici più stretti, qualunque cosa. Per quanto riguarda i suoi cellulari, Harvey ha continuato dicendo che ne ha usati quattro ma due di loro sono morti in questo momento. ” molto grande. Uno era nuovo di zecca e rotto e deve ancora essere restituito al negozio. Mi piace anche tenere le persone su telefoni separati. Forse questo mi rende pazzo o uno stalker o qualcosa del genere, ma se hai qualcuno sulla bolletta della luce o qualcuno su qualche lavoro o qualcosa del genere, è una buona idea tenerlo separato. “Non l’ho fatto in Scozia, non dovevo farlo.”