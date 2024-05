Le azioni asiatiche oscillano sulla base dei dati cinesi e della vendita di obbligazioni: i mercati si chiudono

(Bloomberg) – Le azioni asiatiche hanno oscillato tra guadagni e perdite, con il sentiment gravato dai deboli dati cinesi e dall’ottimismo sulle notizie secondo cui il paese inizierà a vendere obbligazioni a lungo termine.

L’indice azionario di Hong Kong è salito al livello più alto da agosto, e anche le azioni della Cina continentale sono aumentate. Ma le azioni di Corea del Sud, Giappone e Australia sono crollate. Il programma cinese di emissione di obbligazioni private da 1.000 miliardi di yuan (138 miliardi di dollari) inizierà venerdì e includerà debito a 20, 30 e 50 anni. I futures sulle azioni europee sono rimasti poco cambiati.

La notizia della prevista emissione di debito da parte della Cina ha rafforzato il sentiment dopo che i deboli dati del paese pubblicati nel fine settimana hanno portato alle perdite iniziali dei titoli asiatici. Lo spettro di ulteriori tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina ha pesato anche sui titoli azionari con un rapporto sulla volontà del presidente Biden di aumentare le tariffe sui veicoli elettrici cinesi.

“Ci troviamo di fronte a prospettive di crescita leggermente distorte per la Cina”, ha detto Sonal Desai, direttore degli investimenti di Franklin Templeton, in un’intervista a Bloomberg TV. Ha aggiunto che, indipendentemente da chi sarà eletto alle elezioni presidenziali americane di novembre, assisteremo a un’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

L’indice Bloomberg per il dollaro e l’euro ha registrato pochi cambiamenti. Le obbligazioni giapponesi sono scese dopo che la banca centrale si è offerta di acquistare una quantità inferiore di debito pubblico rispetto a un’asta precedente. Il rendimento delle obbligazioni trentennali è salito ai livelli più alti dal 2011.

I potenziali catalizzatori chiave per i mercati di questa settimana includono la decisione sui tassi di interesse della Cina di mercoledì e la lettura dell’inflazione statunitense per aprile lo stesso giorno.

Gli investitori continueranno inoltre a esaminare attentamente i commenti dei funzionari statunitensi alla ricerca di segnali su quanto a lungo la Fed manterrà i tassi di interesse a livelli elevati. La presidente della Fed di Dallas, Lori Logan, ha dichiarato la scorsa settimana che era ancora troppo presto per prendere in considerazione la riduzione dei costi di finanziamento, mentre il governatore Michelle Bowman ha affermato di non aspettarsi che sarebbe appropriato per la Fed tagliare i tassi di interesse nel 2024.

Lunedì i deboli dati cinesi hanno pesato sul petrolio, con i trader di materie prime che tengono d’occhio anche la riunione dell’OPEC+ sulla politica di approvvigionamento.

Il ministro del Petrolio iracheno Hayan Abdul Ghani aveva inizialmente affermato durante il fine settimana che Baghdad aveva ridotto abbastanza la sua produzione e che non avrebbe accettato di fare di più. Ma in seguito ha affermato che qualsiasi decisione spetta all’OPEC e che si atterrà a qualunque decisione del gruppo. L’OPEC+ si riunisce il 1° giugno.

Altrove questa settimana, la zona euro pubblicherà i dati sull’inflazione e sulla crescita, mentre è previsto che intervengano una serie di funzionari della Federal Reserve, tra cui il presidente Jerome Powell.

Alcuni eventi chiave di questa settimana:

Fiducia delle imprese australiane, lunedì

Prezzi dei prodotti alimentari in Nuova Zelanda, aspettative di inflazione, lunedì

Commercio indiano, indice dei prezzi al consumo, lunedì

Lunedì i ministri delle Finanze dell’Eurozona si incontreranno a Bruxelles

Bilancio australiano 2024-25, martedì

Indice dei prezzi alla produzione giapponese, martedì

Previsioni dell’indagine tedesca CPI e ZEW per martedì

Richieste di disoccupazione nel Regno Unito, disoccupazione, martedì

Indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti, martedì

Martedì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il membro del Consiglio direttivo della BCE Klaas Knott parleranno

Decisione sul tasso di interesse in Cina, mercoledì

Produzione industriale dell’Eurozona, PIL, mercoledì

IPC USA, vendite al dettaglio, scorte aziendali, produzione imperiale, mercoledì

Disoccupazione in Australia, giovedì

PIL giapponese, produzione industriale, giovedì

Prezzi immobiliari in Cina, vendite al dettaglio, produzione industriale, venerdì

Indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona, venerdì

