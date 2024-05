Le azioni asiatiche salgono, il dollaro diminuisce mentre i commenti della BCE aumentano la propensione al rischio

Di Stella Q

SYDNEY (Reuters) – Le azioni asiatiche sono salite martedì, mentre il dollaro è rimasto in difficoltà per la terza seduta consecutiva, poiché le crescenti aspettative di un imminente taglio dei tassi di interesse europei hanno contribuito ad alimentare la propensione al rischio.

I guadagni sono stati limitati in vista dei principali dati sull’inflazione di questa settimana.

I futures sull’EUROSTOXX 50 salgono dello 0,2%, con l’Europa destinata ad un’apertura leggermente più forte. Ciò genererebbe guadagni durante la notte dopo che diversi funzionari della Banca centrale europea hanno affermato che la BCE ha spazio per tagliare i tassi di interesse con l’allentamento dell’inflazione.

Mentre il dibattito si sposta ora sulle mosse successive, i mercati hanno pienamente scontato due tagli dei tassi entro ottobre di quest’anno. Ciò ha sollevato i futures sulle azioni di Wall Street in vista della riapertura dei mercati statunitensi dopo un giorno festivo.

I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% e i futures Nasdaq sono aumentati dello 0,2%.

Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’area Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è salito dello 0,2% dopo essere salito dello 0,9% lunedì. Le azioni taiwanesi sono salite dello 0,5% raggiungendo un livello record, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong ha ridotto i guadagni precedenti allo 0,1%.

D’altro canto, il Nikkei giapponese è sceso dello 0,2%, invertendo il progresso dello 0,7% del giorno prima.

“Ci stiamo dirigendo verso l’estate dell’emisfero settentrionale, che è tradizionalmente un periodo in cui i mercati entrano in questa modalità di deriva”, ha affermato Tony Sycamore, analista di IG.

Sycamore ritiene che l’Hang Seng aumenterà dopo il recente periodo poiché i dati supportano ulteriori miglioramenti nell’economia cinese. Venerdì la Cina pubblicherà i sondaggi sulle attività manifatturiere e dei servizi per maggio.

“Mi piace l’idea di rientrare in quel commercio di bullback, e penso che sia più rialzista, mentre il Nikkei lascia punti interrogativi su quel mercato in questo momento.”

Ha detto che il Nikkei non è riuscito a raggiungere il suo massimo storico a marzo e ci sono stati segnali che i partecipanti al mercato stavano iniziando a prelevare denaro dal benchmark per investire nei mercati cinesi.

I principali eventi di rischio di questa settimana non si verificheranno fino a venerdì, quando i principali dati statunitensi sulla spesa per consumi personali (PCE) mostreranno che l’inflazione preferita dalla Federal Reserve – e i dati sull’inflazione dell’Eurozona daranno il tono al trading.

Sui mercati dei cambi, il dollaro è stato in arretramento per la terza sessione consecutiva, in rialzo dello 0,1% contro le sue principali controparti mentre gli operatori attendevano il rilascio del PCE.

La previsione media per aprile è superiore dello 0,3% rispetto al mese precedente, mentre le aspettative su base annua sono per un aumento del 2,8%, con un allentamento dei rischi.

Lo yen giapponese è rimasto stabile a 156,78 per dollaro, leggermente più forte del livello chiave 157. Tuttavia, martedì il dollaro neozelandese ha continuato a indebolirsi rispetto alle valute ad alto rendimento, toccando un nuovo massimo di 17 anni a 96,56 yen. [FRX/]

La storia continua

Grazie alla forte domanda di carry, il kiwi ha raggiunto il massimo degli ultimi due mesi e mezzo a 0,6155 dollari.

Il mercato dei titoli del Tesoro è tornato con pochi movimenti dopo le vacanze, dopo aver subito un duro colpo la scorsa settimana.

Il rendimento a due anni è sceso di 1,6 punti base al 4,9375%, in aumento di 13 punti base rispetto alla settimana precedente, mentre il rendimento a 10 anni è sceso di 1 punto base al 4,4610%, dopo essere aumentato di 5 punti base la settimana precedente.

I prezzi del petrolio sono aumentati rispetto alla sessione precedente. I futures del Brent salgono dello 0,2% a 83,23 dollari al barile. I prezzi del greggio statunitense per luglio sono stati pari a 78,84 dollari al barile, in aumento dell’1,4% rispetto alla chiusura di venerdì, durante le festività statunitensi.

L’oro è salito per il terzo giorno consecutivo, guadagnando lo 0,1% a 2.352,20 dollari l’oncia.

(Segnalazione di Stella Qiu; Montaggio di Jacqueline Wong e Edwina Gibbs)