Le azioni chiudono un trimestre difficile per le preoccupazioni economiche

paneuropa Stoke 600 Ha aggiunto l’1% nelle prime contrattazioni, con le azioni di petrolio e gas in aumento del 2,2% per guidare i guadagni con tutti i principali settori e borse valori che entrano in territorio positivo.

I titoli globali hanno lottato nelle ultime sessioni tra i timori di un rallentamento della crescita e di un inasprimento della politica monetaria.

Il Vendite massicce a Wall Street Seguirà giovedì, con le tre medie principali in forte calo poiché gli investitori hanno valutato le aspettative per le future decisioni di aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense e il loro impatto sui mercati. Il Standard & Poveri 500 Ha raggiunto un nuovo minimo per l’anno. I futures sulle azioni sono stati contrastati nelle prime contrattazioni all’inizio di venerdì.

Azioni in Asia Pacifico È sceso anche venerdì dopo il calo notturno negli Stati Uniti, sebbene nuovi dati abbiano mostrato che l’attività delle fabbriche cinesi è aumentata in modo imprevisto ad agosto.

Venerdì gli investitori in Europa si concentreranno sui dati preliminari sull’inflazione dell’eurozona per settembre, previsti per le 10:00 ora di Londra, poiché gli economisti prevedono che i prezzi al consumo annuali aumenteranno a un nuovo massimo storico del 9,7%.

La volatilità continua nei mercati del Regno Unito dopo La Banca d’Inghilterra interviene nel mercato obbligazionario Mercoledì al fine di sostenere la stabilità finanziaria del Paese, dopo una storica svendita di titoli aurei a lungo termine. Sterlina Ha anche toccato il minimo storico lunedì dopo gli annunci di politica fiscale del nuovo governo ampiamente condannati, ma negli ultimi giorni ha visto un rally significativo.

Negli Stati Uniti, diversi funzionari della Fed dovrebbero parlare venerdì pomeriggio ei mercati guarderanno da vicino per indicazioni sul ritmo dei futuri rialzi dei tassi da parte della banca centrale.