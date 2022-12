Le azioni crollano nell’ultima sessione di negoziazione del 2022 mentre Wall Street conclude il suo anno peggiore dal 2008

Venerdì segna l’ultimo giorno di negoziazione in quello che è stato un anno doloroso per le azioni. Un mercato ribassista volatile, un’inflazione vischiosa e aumenti selvaggi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve hanno danneggiato la crescita e i titoli tecnologici. Questi fattori hanno influenzato anche il sentiment degli investitori.

Tutte e tre le medie principali sono sulla buona strada per il loro anno peggiore dal 2008 e sono destinate a ottenere una serie di vittorie consecutive di tre anni. Il Dow Jones ha avuto la migliore performance degli indici nel 2022, in calo dell’8,58% fino a giovedì, mentre l’S&P e il Nasdaq ad alto contenuto tecnologico sono scesi rispettivamente del 19,24% e del 33,03%.

Con l’anno solare dietro l’angolo, alcuni investitori ritengono che il dolore sia tutt’altro che finito e si aspettano che il mercato ribassista continui fino a quando non arriva una recessione o la Fed fa perno. Alcuni stock di progetti raggiungeranno anche nuovi minimi prima di rimbalzare nella seconda metà del 2023.

“Siamo un po’ bloccati in una posizione neutrale in questo momento, perché ci sono più domande senza risposta che entità conosciute. … Abbiamo molto da fare nella prossima stagione degli utili, quando pensiamo alle pressioni che porteranno a … Il mercato nel Riverfront Investment Group, sui margini di profitto”Scatola stridula. “

“Ci sono molte domande mentre ci avviciniamo al nuovo anno, ma saremo sicuramente felici di vedere il 2022 giungere al termine”, ha aggiunto Felton.

Nonostante le perdite annuali, il Dow Jones e l’S&P 500 sono sulla buona strada per registrare una serie negativa di tre quarti. Tuttavia, il Nasdaq ad alto contenuto tecnologico è sulla buona strada per il suo quarto trimestre consecutivo negativo per la prima volta dal 2001.