Le azioni di GameStop aumentano di oltre il 70% mentre il revival di “Roaring Kitty” innesca il boom delle azioni dei meme

Lunedì le azioni di GameStop (GME) sono aumentate fino al 110% prima di ridurre i guadagni, bloccandosi più volte sulla volatilità dopo “Roaring Kitty”, quello visto come l’inizio della mania delle azioni di meme durante la pandemia. Pubblicare Online per la prima volta dal 2021.

Lunedì il titolo ha superato i 30 dollari per azione, chiudendo in rialzo del 75%. Le azioni hanno registrato una tendenza al rialzo, aumentando di quasi il 60% nelle ultime due settimane.

“Roaring Kitty”, identificato quell’anno come Keith Gill, divenne una figura di spicco sul subreddit di WallStreetBets e su YouTube per la sua posizione rialzista su GameStop (GME).

Il post di domenica su X, precedentemente noto come Twitter, includeva una foto di un videogiocatore proteso in avanti, che sembrava prendere sul serio il gioco. Il post ha ricevuto più di 81.000 Mi piace e 9.000 commenti. L’ultima volta che Roaring Kitty ha pubblicato un post su X è stato nel giugno 2021.

Era noto per aver pubblicato commenti sul motivo per cui GameStop era in crescita e alla fine ha testimoniato davanti al Congresso sulla massiccia short squeeze nel gennaio 2021, stimolata da un esercito di commercianti al dettaglio.

Secondo i dati di S3 Partners, l’interesse breve per GameStop rappresenta circa il 24% del flottante.

“Incluse le perdite di oggi, i short GME sono ora in calo di 1,34 miliardi di dollari rispetto alle perdite da inizio anno di maggio, e sono ora in calo di 952 milioni di dollari per l’anno”, ha detto lunedì a Yahoo Finance Ihor Dusaniwski, amministratore delegato di S3 Partners.

La breve contrazione di lunedì arriva sulla scia di un recente aumento dei titoli legati ai meme. Le azioni della catena di teatri AMC (AMC) sono aumentate fino al 50% durante la sessione, mentre le azioni di Trump Media & Technology (DJT) sono aumentate dell’8%.

“I venditori allo scoperto potrebbero trovarsi in una situazione accidentata e sanguinosa in questi titoli”, ha detto Dusaniwski.

Come ha recentemente sottolineato Jared Blecker di Yahoo Finance, il recente aumento delle azioni dei meme non sembra essere un segnale inquietante come in passato, ma piuttosto una sana propensione al rischio per gli investimenti.

Uno schermo che mostra il logo e le informazioni commerciali per GameStop sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) a New York City, Stati Uniti, 29 marzo 2022. REUTERS/Brendan McDiarmid (Reuters/Reuters)

Ince Ferry è il principale corrispondente commerciale di Yahoo Finance. Seguitela su Twitter all’indirizzo @ines_ferre.

Clicca qui per le ultime notizie sul mercato azionario e analisi approfondite, compresi gli eventi di movimento dei titoli

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finanza