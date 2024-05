Le azioni di GameStop e AMC sono aumentate dopo che Roaring Kitty ha pubblicato per la prima volta in 3 anni



Il ritorno a sorpresa sui social media del trader che ha contribuito a scatenare la mania delle azioni dei meme nel 2021 ha fatto salire alle stelle le azioni di GameStop lunedì. L’aumento non ha nulla a che fare con i fondamentali in difficoltà dell’azienda, ma ha tutto a che fare con la vignetta di un giocatore che il trader, soprannominato Roaring Kitty, ha condiviso su X.

Lunedì le azioni di GameStop sono aumentate del 74% in seguito al conto gestito da Keith Gill Una foto condivisa da X, segnando la sua prima partecipazione in tre anni. Le azioni sono aumentate di oltre il 110% in precedenza e sono state frenate più volte dalla volatilità lunedì mattina.

Secondo la società di dati S3 Partners, lunedì i venditori allo scoperto hanno registrato perdite di mercato per 1 miliardo di dollari scommettendo su GameStop. I venditori allo scoperto mirano a realizzare profitti sulle azioni prendendo in prestito azioni, vendendole e restituendole dopo averle acquistate a un prezzo inferiore.

Le azioni di AMC Entertainment, un altro titolo di meme, sono aumentate del 78%. Le azioni di Reddit sono aumentate di quasi il 9%. Le azioni della piattaforma di trading Robinhood Markets, che ha sospeso gli acquisti di GameStop, AMC e altri titoli di meme durante la follia del 2021, sono aumentate del 4%.

La foto pubblicata da Gill mostra un uomo proteso in avanti su una sedia con un controller per videogiochi in mano. GameStop aveva La stessa vignetta è stata pubblicata a febbraioMa con una freccia blu e una sedia. Nel cartone animato di Jill, è rossa. Il meme viene interpretato come “Quando le cose si fanno serie” Secondo il tuo riconoscimento del meme.

Gill non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

Le azioni GameStop hanno fatto scattare diversi interruttori di circuito: una pausa temporanea e obbligatoria nel trading per consentire agli investitori di rinfrescarsi un po’. Lunedì Robinhood ha negato le affermazioni sui social media secondo cui avrebbe nuovamente interrotto gli acquisti di azioni GameStop sulla sua piattaforma.

“Questo non è vero. Robinhood non ha fermato gli acquisti di azioni Gamestop”, ha detto Anupriya Ghat, portavoce di Robinhood, in una dichiarazione alla CNN. Questi sono a livello di mercato e non specifici di Robinhood.

Gill, che su Reddit viene chiamato “Deepf—-ingvalue”, è stata una delle forze trainanti del subreddit di WallStreetBets che ha generato rendimenti sorprendenti nelle azioni GameStop. I trader aumentano le azioni del rivenditore, prendendo di mira i venditori allo scoperto.

Gli investitori al dettaglio hanno fatto salire altri titoli nel 2021, tra cui AMC Entertainment e Bed Bath & Beyond. Ora sono conosciuti collettivamente come azioni meme, o azioni di società che seguono un particolare culto e che sperimentano un’ampia volatilità basata sulla loro popolarità tra le comunità di trader sui social media piuttosto che sui loro fondamentali.

Gill si è descritto come un commerciante diurno occasionale nella sua testimonianza durante un’audizione del Congresso del 2021 sulla mania di GameStop. Egli ha detto Non ha contribuito ad alimentare la frenesia di GameStop Credeva invece che il titolo rappresentasse un’opportunità interessante per gli investitori.

“L’idea di aver utilizzato i social media per promuovere le azioni GameStop presso investitori inconsapevoli è assurda”, ha affermato Gill in una testimonianza scritta. “Sono stato molto chiaro sul fatto che il mio canale era solo a scopo didattico. …Se altri investitori al dettaglio abbiano acquistato o meno le azioni è irrilevante per la mia tesi.

Gill ha anche affermato di aver acquistato per la prima volta azioni GameStop e successivamente opzioni call nell’estate del 2019, quando le azioni venivano scambiate a circa $ 5 per azione. Ha rafforzato la sua posizione per il resto dell’anno e del 2020 e ha testimoniato di ritenere che “il mercato rimane ignaro dell’opportunità unica di GameStop”.

Ma nemmeno lui pensava che avrebbe raggiunto il massimo di 483 dollari per azione nel 2021.

“All’epoca pensavo che fosse possibile, ma molto improbabile”, ha testimoniato Gill.

Jill è stata una figura importante Film del 2023 “Stupidi soldi” (interpretato dall’attore Paul Dano), che descrive gli eventi che precedono e durante la breve compressione di GameStop.

Poiché le azioni si stabilizzano dopo la giornata di negoziazione, i livelli potrebbero cambiare leggermente.