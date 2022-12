Le azioni di Hong Kong sono aumentate di quasi il 3% dopo che i rapporti hanno affermato che la città stava valutando la possibilità di allentare una legge Covid

Lo hanno annunciato le autorità sanitarie cinesi Linee guida per il trattamento domiciliare dei pazienti covid Giovedì, il giorno dopo, è stata formalizzata la politica per consentire la maggior parte I pazienti infetti dovrebbero essere messi in quarantena a casaCome parte delle misure di mitigazione del paese.

L’avviso sul sito web della National Health Commission afferma che i pazienti dovrebbero isolarsi in una stanza separata, se possibile, e fare autonomamente i test dell’antigene.

Notando che i pazienti con sintomi gravi dovrebbero recarsi in ospedale, l’annuncio includeva istruzioni per i pazienti con sintomi più lievi di monitorare la propria salute a casa e assumere farmaci secondo necessità.

Il comitato ha incluso un elenco di medicinali usati per trattare i sintomi di Covid.

Le autorità sanitarie terranno una conferenza stampa alle 15:00 ora locale.

