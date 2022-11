Le azioni di Hong Kong sono aumentate di quasi il 4% prima del briefing cinese sul Covid

Giappone Tasso di disoccupazione Ottobre è stato piatto rispetto alla lettura di settembre del 2,6%, secondo i dati ufficiali. Il numero è appena sopra la previsione mediana del 2,5% degli economisti intervistati da Reuters.

Il Rapporto lavoro-candidatoche misura le opportunità di lavoro attivo per persona in cerca di lavoro, era a 1,35. Indica che ci sono 135 posti di lavoro disponibili per ogni 100 candidati, il che indica che il mercato del lavoro è ancora stretto in Giappone.

Paesi Al dettaglio È aumentato del 4,3% a ottobre su base annua, mancando le aspettative di un aumento del 5% previsto in un sondaggio Reuters separato.

L’ultima lettura segna la prima debolezza nella crescita delle vendite al dettaglio da giugno di quest’anno.

– Jihe Lee