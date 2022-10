Le azioni di Twitter sul NYSE saranno sospese mentre Musk si avvicina a un’acquisizione

27 ottobre (Reuters) – Twitter Inc (TWTR.N) Le azioni saranno sospese dalle negoziazioni venerdì poiché il miliardario Elon Musk deve affrontare una scadenza ordinata dal tribunale del 28 ottobre per completare il suo accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare la società di social media, ha mostrato il sito web della Borsa di New York.

Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha visitato la sede di Twitter a San Francisco mercoledì, dopo aver aggiornato la biografia del suo profilo a “Chief Tweet”, indicando che è il capo principale dell’azienda.

Martedì Reuters ha riferito che Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority e altri investitori azionari hanno ricevuto i documenti necessari dagli avvocati di Musk per l’impegno di finanziamento.

La chiusura dell’accordo segnerebbe la fine della causa di Twitter, che, insieme agli investitori, si aspettava che l’accordo si chiudesse alle condizioni originali di $ 54,20 per azione.

Le azioni di Twitter sono aumentate di circa l’1% nel trading premercato a $ 53,92, rispetto al prezzo di offerta di Musk di $ 54,20 per azione.

Il titolo è salito di quasi il 65% a un minimo di quattro mesi a luglio.

Segnalato da Mirunmai Dey a Bangalore; Segnalazione aggiuntiva di Medha Singh; Montaggio di Savio D’Souza e Shaunak Dasgupta

