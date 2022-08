Le azioni fanno le mosse più grandi per ora: Novavax, Allbirds e altro

Una donna tiene una piccola bottiglia etichettata “Vaccino contro il coronavirus COVID-19” e una siringa medica davanti al logo Novavax visualizzato in questa illustrazione scattata il 30 ottobre 2020.

Dai un’occhiata alle aziende che fanno notizia dopo ore.

Novavax Le azioni biotecnologiche sono scese del 32% dopo Novavax Ridurre la guida alle entrate per l’intero anno A causa della debole domanda di vaccini Covid.

Programma interattivo Take-Two Le azioni sono scese del 6% dopo che la società di videogiochi era dietro titoli come Grand Theft Auto Guadagno inferiore al previsto. Take-Two ha registrato un fatturato di 1 miliardo di dollari, meno degli 1,09 miliardi di dollari previsti dagli analisti intervistati da Refinitiv.

impertinente Le azioni sono scese del 7% dopo che l’istituto di credito al consumo ha riportato risultati deludenti nel secondo trimestre. Upstart ha guadagnato l’1% per quota di ricavi di $ 228,2 milioni. Gli analisti intervistati da Refinitiv hanno stimato un guadagno di 10 centesimi per azione su un fatturato di 241,6 milioni di dollari.

Allbirds – L’inventario delle scarpe è sceso del 12% dopo Allbirds ha abbassato le previsioni per l’anno Ha annunciato gli sforzi per tagliare i costi, citando la debole spesa dei consumatori. In caso contrario, l’azienda di calzature e abbigliamento ha superato le aspettative nei risultati del secondo trimestre, rispetto alle stime di Refinitiv.

Salute per lui e per lei – Le azioni hanno guadagnato oltre il 4% dopo la società di telemedicina Risultati trimestrali riportati Ha alzato le sue previsioni per l’intero anno, citando il continuo slancio nel numero di nuove sottoscrizioni nette.