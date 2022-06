Le azioni Kellogg saltano sui piani per dividersi in tre società

Kellogg Martedì ha annunciato che intende dividersi in tre società pubbliche indipendenti, suddividendo i suoi famosi marchi in aziende di snack, cereali e vegani premium.

Le azioni della società sono aumentate dell’8% nel trading pre-mercato al telegiornale.

L’attività cerealicola nordamericana di Kellogg e la divisione vegetale hanno rappresentato insieme circa il 20% delle sue entrate lo scorso anno. Le restanti attività includono snack internazionali, pasta e cereali e marchi di colazioni surgelate nordamericane, che collettivamente rappresentavano circa l’80% delle vendite del 2021.

“Tutte queste aziende hanno un grande potenziale di per sé e una maggiore attenzione consentirà loro di indirizzare meglio le proprie risorse verso le loro distinte priorità strategiche”, ha affermato il CEO Steve Cahillan in una nota.

La società ha affermato che esplorerà anche altre alternative strategiche, inclusa la potenziale vendita della sua attività basata su impianti, oltre alla sua sub-offerta pianificata.

Kellogg ha affermato che prevede di completare le filiali esenti da tasse entro la fine del 2023. I nomi delle nuove società non sono stati ancora determinati e i team di gestione proposti per i due spin-off saranno annunciati in un secondo momento. Cahillan rimarrà CEO dell’azienda focalizzata sugli snack globali.

Rimarrà invariata la sede delle tre società. Sia la North American Grain Company che la filiale alimentare a base vegetale avranno sede a Battle Creek, nel Michigan. L’azienda globale di snack manterrà la sua sede a Chicago, con un altro campus a Battle Creek.

Cheez-It, Pop-Tarts e RXBAR sono tra i marchi da elencare sotto la società globale di snack food, che lo scorso anno ha generato vendite per 11,4 miliardi di dollari. Circa il 10% di queste vendite proviene dal crescente business della pasta in Africa, mentre un altro 10% proviene dalle torte Eggo e il resto dal business delle colazioni surgelate. Il Nord America rappresenterà quasi la metà delle entrate dell’azienda.

La divisione Kellogg con sede a stabilimento ha registrato vendite per 340 milioni di dollari e un EBITDA di quasi 50 milioni di dollari lo scorso anno. La controllata pianificata utilizzerà il suo marchio Morningstar Farms come punto di riferimento. La presentazione secondaria offre agli investitori un altro gioco di azioni a base vegetale Oltre la carneche non registra dividendi trimestrali da quasi tre anni e quest’anno ha visto le sue azioni scendere del 63%.

La proposta compagnia di cereali nordamericana includerebbe Fruit Lubes, Special K e Rice Krispies. L’anno scorso, la società ha registrato un fatturato di 2,4 miliardi di dollari. A breve termine, la sottoofferta si concentrerà sulla ripresa dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e sul recupero della quota di mercato perduta. Kellogg prevede che genererà entrate costanti nel tempo come azienda autonoma migliorando al contempo i margini di profitto.

