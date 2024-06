Le azioni Nike crollano dopo che la società prevede un calo delle vendite maggiore del previsto nel 2025

Venerdì le azioni Nike (NKE) sono scese di quasi il 14% nelle prime negoziazioni pre-mercato, dopo che il rivenditore ha dichiarato di aspettarsi che le entrate diminuiranno più di quanto previsto in precedenza per il prossimo anno.

La società ha dichiarato giovedì che si aspetta che i ricavi scendano a una sola cifra nel 2025, incluso un calo previsto del 10% nel primo trimestre. Nike aveva inizialmente mirato alla crescita complessiva delle vendite nel 2025.

La previsione riflette una tendenza continua dal quarto trimestre fiscale 2024 di Nike, che il calzolaio ha annunciato giovedì dopo la campana di chiusura. La società ha dichiarato che i ricavi trimestrali nel quarto trimestre sono diminuiti del 2% rispetto all’anno precedente a 12,61 miliardi di dollari, al di sotto delle stime di Wall Street di 12,86 miliardi di dollari. Nel frattempo, gli utili di Nike pari a 0,99 dollari per azione hanno superato le aspettative degli analisti di 0,66 dollari. Le vendite dirette al consumatore di Nike sono diminuite dell’8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso a 5,1 miliardi di dollari.

“Finanza [2025] “Il 2020 sarà un anno di transizione per la nostra attività”, ha affermato il CEO di Nike John Donahue durante la conferenza sugli utili dell’azienda.

La società sta cercando di rilanciare la crescita delle vendite in quello che finora è stato un anno poco brillante per il titolo. David Swartz, analista azionario di Morningstar, ha dichiarato a Yahoo Finance che il numero delle vendite era “molto debole” ed era la principale preoccupazione per il rilascio.

I margini di profitto lordi di Nike sono saliti al 44,7% nel quarto trimestre, rispetto al 43,6% dello stesso periodo dell’anno scorso, ma erano inferiori alle aspettative degli analisti del 45,3%.

Le azioni della società sono scese di oltre il 17% nell’ultimo anno, ben lontano dal guadagno del 26% dell’indice S&P 500 (^GSPC), poiché gli investitori sono diventati diffidenti nei confronti del rallentamento della crescita del rivenditore.

“Nel complesso, questo leader del settore è ancora sorprendentemente in difficoltà e crediamo che la pazienza degli investitori nei confronti del management si stia esaurendo di giorno in giorno”, ha scritto Tom Nikic, vicepresidente senior della ricerca azionaria di Wedbush, in una nota dopo l’annuncio degli utili. “Nel lungo termine, NKE è stata una delle storie di crescita di maggior successo nella nostra copertura e continuiamo ad aspettare che il marchio riacquisti il ​​suo splendore, ma sembra che dovremo aspettare ancora un po’.”

Wall Street ha osservato attentamente la linea di prodotti Nike mentre la società con sede nell’Oregon lavora per respingere la concorrenza nel mercato principale delle scarpe da ginnastica da rivali come Adidas (ADDYY) e relativi nuovi arrivati ​​come ONON e DECK Hoka.

I dirigenti di Nike hanno confermato di ritenere che i loro piani per espandere la gamma di nuovi prodotti siano sulla strada giusta e avranno un impatto sul bilancio della società entro la fine dell’anno.

“Abbiamo in programma un miglioramento sequenziale e significativo nella seconda metà rispetto alla prima metà, e questo inizia con la fiducia che abbiamo nei nuovi prodotti che immettiamo sul mercato”, ha dichiarato il CFO di Nike Matthew Friend durante la conferenza sugli utili.

L’innovazione aumenterà le azioni Nike? Scarpa Nike Toronto Blue Jays 1B Vladimir Guerrero Jr. rossa e bianca. (Matthew J. Lee/Boston Globe tramite Getty Images) (Il Boston Globe tramite Getty Images)

