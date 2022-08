Le azioni NVAX calano mentre “Market Dynamics” schiaccia le previsioni di vendita per il 2022

Novavax (NVAX) ha abbassato le sue previsioni per il 2022 a causa del calo della domanda di vaccini Covid, facendo crollare le azioni NVAX martedì.







X









La decisione è arrivata dopo un’enorme delusione nel secondo trimestre, con vendite inferiori a un quinto di quanto previsto dagli analisti. Novavax ha inoltre annunciato una perdita inaspettata che si è ampliata rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Wall Street si aspettava che Novavax registrasse guadagni del secondo trimestre consecutivo.

trading anticipato mercato azionario oggiIl titolo NVAX è in calo del 27,1% vicino a 41,80.

“Novafax ha rivisto le linee guida del 2022 per tenere conto di diverse dinamiche di mercato in evoluzione”, ha affermato la società in una dichiarazione scritta. “Rimaniamo fiduciosi nel nostro vaccino come una forte opzione aggiuntiva. Il profilo del prodotto competitivo include il nostro vaccino (efficacia), profili di sicurezza ben tollerati, robustezza della protezione e capacità di gestire ceppi mutevoli attuali e futuri”.

Azioni NVAX: differenziazione Pfizer, Moderna

Novavax si affida alla tecnologia delle proteine ​​per differenziarsi Pfizer‘S (PFE) E il Moderna‘S (mRNA) istantanee Covid basate su messenger-RNA. Novavax è disponibile per adulti in 43 paesi, inclusi gli Stati Uniti, e ha anche una dose di richiamo in tre paesi.

Ma gli investitori hanno colpito le azioni NVAX dopo il rapporto del secondo trimestre. Le vendite sono diminuite di quasi il 38% a $ 185,9 milioni e hanno superato le aspettative di $ 1,02 miliardi. Novavax ha perso $ 6,53 per azione. Gli analisti avevano previsto un utile per azione di $ 5,54. Anche le perdite sono aumentate da $ 4,75 nello stesso periodo dell’anno scorso.

La società afferma che sta facendo “progressi enormi” nel terzo trimestre e ha già spedito più di 23 milioni di dosi dall’inizio di luglio. È importante notare che negli Stati Uniti il ​​vaccino è disponibile solo per gli adulti che non hanno ricevuto iniezioni di Covid. Ciò rappresenta circa il 10% degli adulti.

“Sebbene in alcuni casi la consegna possa essere posticipata al 2023, non prevediamo di modificare l’ordine totale contrattato in base alla maggior parte dei nostri accordi di acquisto anticipato”, ha affermato Novavax.

Tuttavia, la società ha dimezzato le sue previsioni per il 2022 e ora prevede vendite comprese tra $ 2 miliardi e $ 2,3 miliardi. Ciò impallidisce rispetto alla richiesta degli analisti azionari di NVAX di $ 4,27 miliardi. Tuttavia, le vendite quasi raddoppieranno nel mezzo delle indicazioni di Novavax.

Segui Allison Gatlin su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet.

Potrebbe piacerti anche:

Le terapie di prima classe Karuna sfondano nella schizofrenia da record

Perché l’acquisizione da 5,4 miliardi di dollari (GBT) di Pfizer è “reciprocamente vantaggiosa”

Le azioni IBD di oggi: scopri come trovare, monitorare e acquistare le migliori azioni

Guarda la presentazione di IBD Investment Strategies per approfondimenti di mercato attuabili

IBD Digital: sblocca oggi le quotazioni, gli strumenti e le analisi dei titoli IBD Premium