Le azioni restano a galla con il Dow in un’altra offerta a 40.000

Ecco alcuni dei titoli principali nella pagina Trending Tickers di Yahoo Finance durante le contrattazioni del venerdì mattina.

GameStop (GME): le azioni del rivenditore di videogiochi sono scese di oltre il 25% venerdì mattina 45 milioni di nuove azioni azioni ordinarie e Rilasciati i risultati finanziari preliminari Le vendite sono diminuite drasticamente nell’ultimo trimestre rispetto all’anno precedente.

Reddit (RDDT): il social network basato su forum ha guadagnato oltre il 14% negli scambi mattutini in seguito all’annuncio di una partnership con OpenAI, la società di intelligenza artificiale dietro il popolare ChatGPT. Come parte dell’accordo, OpenAI diventerà il partner pubblicitario di Reddit e Reddit avrà la possibilità di utilizzare la tecnologia di OpenAI per creare strumenti e funzionalità di Reddit. A sua volta, ChatGPT integrerà i contenuti di Reddit nel suo sistema.

Robin Hood (CAPPUCCIO): la società di servizi finanziari, popolare tra gli operatori di borsa al dettaglio, è salita del 6% venerdì mattina dopo un doppio upgrade da parte della Bank of America per acquistare da sottoperformante. Gli analisti sottolineano che la giovane azienda trarrà vantaggio da un maggiore impegno nel settore della vendita al dettaglio e da una tendenza più ampia verso il commercio mobile.

Cracker Barrel (CBRL): le azioni della catena di ristoranti sono scese di quasi il 15% dopo che la società ha tagliato i suoi piani di dividendi di quasi l’80%. L’annuncio arriva mentre il ristorante e negozio di articoli da regalo a tema meridionale si concentra sul miglioramento del proprio marchio e delle sedi fisiche.