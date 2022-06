Le azioni salgono, il rame scende mentre gli investitori valutano il rischio di recessione da Reuters

2/2

Di Carolyn Waletkevich

NEW YORK (Reuters) – I mercati globali sono saliti venerdì, con Wall Street in rialzo di oltre il 2% e l’indice MSCI Global in rialzo settimanale dopo tre settimane, mentre i prezzi delle materie prime hanno attenuato i timori sull’inflazione.

I rendimenti del Tesoro USA erano alti, ma ai minimi di due settimane.

Gli investitori temono che gli aumenti dei tassi di aggressione da parte della Federal Reserve e di altre importanti banche centrali per combattere l’inflazione possano portare a una recessione, che ridurrà la domanda di beni e altre materie prime.

Venerdì il metallo è sceso dell’1,4% a $ 8.290 al London Metal Exchange. In calo anche altri metalli industriali.

I prezzi del petrolio sono aumentati venerdì dopo essere scesi bruscamente questa settimana.

Quincy Crosby, chief equity strategist di LPL Financial (NASDAQ 🙂 a Charlotte, nella Carolina del Nord, ha dichiarato: “Il mercato (azionario) ha venduto bene questa settimana, quindi è tempo di fare un salto.

“Abbiamo visto i prezzi del petrolio scendere con i prezzi di altre materie prime”, ha detto, aggiungendo che la mossa del mercato “riflette le aspettative di almeno una recessione significativa se non si manifesta una recessione”.

Il benchmark ha confermato il mercato ribassista la scorsa settimana.

Nei Treasury statunitensi, i rendimenti sono scesi rispetto a oltre un decennio prima della riunione della Fed della scorsa settimana. La Federal Reserve americana ha sollevato 75 punti base durante l’incontro.

I trader di futures sui fondi federali hanno abbassato le aspettative su quanto potrebbe essere aumentato il tasso di riferimento federale. Ora stanno valutando che il tasso salga al 3,49% entro marzo, dal 4% della scorsa settimana. Attualmente è dell’1,58 per cento.

656,17 punti, o 2,14%, a 31.333,53, mentre l’S&P 500 è salito di 86,74 punti, o 2,29%, a 3.882,47, o ha aggiunto 234,04 punti, o 2,08%, a 123.466.

L’indice paneuropeo è salito del 2,62% e le azioni dell’MSCI in tutto il mondo sono aumentate del 2,16%.

Di recente è aumentato del 3,39% a $ 107,80 al barile ed era di $ 113,40, in aumento del 3,04% rispetto alla giornata.

Nel mercato dei cambi, l’euro è sceso dello 0,297%, in rialzo dello 0,27% a $ 1,0551.

Lo yen giapponese si è indebolito dello 0,08% a 135,04 rispetto al dollaro.

Lo yen malconcio è rimasto stabile questa settimana. L’inflazione giapponese supera l’obiettivo del 2% della Banca del Giappone per il secondo mese consecutivo