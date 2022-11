Le azioni scendono quando il presidente della Fed Powell segnala l’intenzione di continuare ad aumentare i tassi

Le azioni sono inizialmente aumentate dopo l’aumento dei tassi quando è arrivata la Fed Il rapporto indica un potenziale cambiamento di politica In futuro. “Nel determinare il ritmo dei futuri aumenti nell’intervallo target, il Comitato terrà conto dell’inasprimento generale della politica monetaria, dell’impatto della politica monetaria sull’attività economica e sull’inflazione e degli sviluppi economici e finanziari”, afferma il rapporto.

“Abbiamo ancora molta strada da fare e i dati in arrivo suggeriscono che il nostro ultimo incontro, il livello finale dei tassi di interesse sarà più alto del previsto”, ha affermato.

La banca centrale ne ha implementato un altro 0,75 punti percentuali Il rialzo dei tassi di mercoledì pomeriggio e Powell ha dichiarato in una conferenza stampa che la sua battaglia sull’inflazione è tutt’altro che finita.

Le azioni sono scese mercoledì dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che l’inflazione era ancora alta e ha accennato che la banca centrale era sulla buona strada per ulteriori aumenti dei tassi.

Ma le speranze dei trader sono state deluse dai discorsi più accomodanti di Powell sull’inflazione.

“Il tono dei commenti del presidente della Fed Jay Powell è stato più accomodante, il che significa che la Fed ha ancora molta strada da fare per combattere l’inflazione e il livello dei tassi di interesse potrebbe essere più alto del previsto”, ha affermato Jack McIntyre, portfolio manager di Brandywine Global. . “Non ci sono accenni di vergogna che indicherebbero una sospensione della Fed”.

La decisione sui tassi della banca centrale è stata migliore del previsto dopo la pubblicazione di dati affidabili sull’occupazione Dettagli di pagamento privato per il mese di ottobre Attingere a un mercato del lavoro flessibile. Il rapporto JOLTS di martedì ha rivelato un mercato del lavoro teso nonostante l’aggressiva clip restrittiva della Fed.

Il titolo sta uscendo da un mese record con il Dow in rialzo di quasi il 14%, il miglior mese dal 1976. L’S&P e il Nasdaq hanno guadagnato circa l’8% e il 3,9%, rispettivamente, per due mesi consecutivi di perdite. Con le perdite di mercoledì, l’indice a 30 azioni è sceso di oltre l’11% per l’anno.