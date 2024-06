Le azioni sono aumentate dopo l’indice dei prezzi al consumo, con l’avvicinarsi della Fed

Gli aumenti dei prezzi al consumo sono rallentati più del previsto nel mese di maggio.

Questi dati del Bureau of Labor Statistics hanno fatto sentire meglio gli economisti riguardo a un’altra misura dell’inflazione, la spesa per consumi personali, che è la misura dell’inflazione preferita dalla Fed e la cui pubblicazione è prevista per la fine di giugno.

Ellen Zentner, capo economista di Morgan Stanley, ha affermato che i dati CPI di mercoledì indicano che le spese principali per i consumi personali, che escludono le categorie alimentari ed energetiche volatili, sono aumentate dello 0,12% a maggio.

Zentner sottolinea che questo sarà l’aumento più lento delle spese principali per i consumi personali per il 2024 e “la seconda lettura diretta che si aggiunge alla prova convincente che la Fed deve iniziare presto ad abbassare”.

“Ci aspettiamo ulteriori rallentamenti in futuro, soprattutto… [second half of 2024]“Continuiamo a chiedere un primo taglio a settembre di quest’anno, seguito da tagli ad ogni incontro fino alla metà del 2025”, ha affermato Zentner.