Le azioni sono crollate in una delle peggiori settimane dell’anno a Wall Street

Imprenditori, politici e cittadini americani sono tutti alle prese con la fine di un decennio di bassi tassi di interesse che hanno contribuito a spingere l’economia dopo la crisi finanziaria del 2008, passando a una condizione meno comune, una volta ogni generazione. esplosione dell’inflazione. Il collasso delle catene di approvvigionamento, la guerra in Ucraina e un’emergente crisi energetica sono tra una serie di sfide che si aggiungono a un livello di incertezza che alcuni investitori affermano di non vedere da decenni.

La forza di fondo dell’economia statunitense offre una certa protezione, ma rende anche difficile per la Federal Reserve raffreddare rapidamente le cose, con un mercato del lavoro forte e salari in aumento che contribuiscono a far salire i prezzi di beni e servizi. Il timore è che le medicine necessarie per curare il problema possano spingere gli Stati Uniti in una grave recessione economica.

Il calo è arrivato venerdì come inventario del gigante della logistica Fedex Più del 21%, dopo aver avvertito che i suoi guadagni sono stati colpiti dalla debolezza in Asia e in Europa. FedEx ha affermato che taglierà alcuni servizi, chiuderà siti e bloccherà le assunzioni, diventando l’ultima di una serie di società a esprimere preoccupazioni e ad alimentare la fiducia degli investitori.

FedEx è considerata un leader economico perché la sua attività di spedizione di pacchi riflette la domanda delle imprese e dei consumatori. Parla con il CEO dell’azienda, Raj Subramaniam CNBC Giovedì ha previsto una “recessione globale”.