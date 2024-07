Le azioni sono scese verso forti perdite settimanali per l’S&P 500 e il Nasdaq

Il CEO di American Express (AXP), Stephen Squirre, mi ha detto al telefono che la società avrà un altro trimestre forte aumentando il budget di marketing da 800 milioni di dollari quest’anno a 6 miliardi di dollari.

Ha anche detto se, a causa delle elezioni, pensa con maggiore cautela alla seconda metà dell’anno:

“Se fossi stato più cauto, non avrei alzato la guidance. Non avrei aumentato il marketing e così via. Penso che saremo coerenti e penso che questo sia il punto chiave qui. La Fed farà quello che probabilmente lo faranno a settembre. Certamente non aumenteranno i tassi di interesse, forse li abbasseranno, forse li abbasseranno di nuovo prima della fine dell’anno. Penso che questo ti aiuterà a capire la fiducia dei consumatori. Penso che lo faremo. Vedremo cosa succederà alle elezioni di novembre, di cui non credo nessuno abbia idea e il fatto è che questa società esiste da 174 anni con 30 presidenti, saremo in grado di “È andato oltre tutto ciò che noi necessario.”