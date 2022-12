Le azioni Tesla raggiungono il livello di chiusura più basso degli ultimi anni mentre gli investitori si preoccupano dell’attenzione di Musk | Tesla

Martedì le azioni Tesla sono scese al minimo in oltre due anni, segnando il peggior giorno della società in otto mesi, poiché il produttore di auto elettriche Elon Musk deve affrontare un periodo finanziario difficile.

Le azioni della società hanno perso più della metà del loro valore dall’inizio di ottobre. Gli investitori sono preoccupati per questo Cinguettio Ci vuole molto tempo a Musk, dato che ora è proprietario e CEO del social network.

Il suo mandato come presidente della piattaforma è stato caotico poiché ha implementato – e spesso ha annullato – una serie di nuove politiche. Musk ha recentemente affermato che avrebbe trovato un nuovo CEO per sostituirlo dopo la maggior parte Indaga gli utenti di Twitter Hanno votato per le sue dimissioni. Gli esperti affermano che il suo comportamento irregolare ha minato la fiducia in Tesla, con azioni in calo del 73% da novembre 2021.

La sconfitta di martedì che ha visto Tesla Le azioni sono scese dell’11,4%, a seguito di un rapporto di Reuters secondo cui la società aveva in programma di eseguire un programma di produzione ridotto a gennaio presso il suo stabilimento di Shanghai. Quella notizia ha sollevato i timori di un calo della domanda nel più grande mercato automobilistico del mondo, a causa del crescente numero di infezioni da Covid-19 in Cina.

“Non c’è dubbio che ci siano preoccupazioni sulla domanda”, ha affermato Thomas Hayes, presidente di Great Hill Capital, citando aspettative di consegna inferiori dal concorrente cinese Nio nel mercato principale.

Hayes ha anche aggiunto che le azioni Tesla stavano affrontando una “tempesta perfetta” a causa dell’aumento dei tassi di interesse, della vendita di perdite fiscali e delle vendite di azioni da parte di alcuni dei fondi che possiedono una quantità significativa di azioni Tesla.

Una vendita di perdita fiscale è quando un investitore vende un’attività in perdita di capitale per ridurre o eliminare le plusvalenze realizzate attraverso altri investimenti ai fini dell’imposta sul reddito.

Nel frattempo, A.J Analisi Reuters Ha dimostrato che i prezzi delle auto Tesla usate stavano diminuendo più rapidamente di quelli di altre case automobilistiche, il che ha influito sulla domanda per le nuove auto dell’azienda che uscivano dalla catena di montaggio.

Muschio in precedenza attribuito Tesla ha recentemente lottato per aumentare i tassi di interesse dalla Federal Reserve, affermando che “le persone trasformeranno sempre più i loro soldi dalle azioni in contanti, causando il calo delle azioni”.

Lo stesso miliardario ha scaricato azioni Tesla quest’anno, vendendo quasi 4 miliardi di dollari delle sue azioni Tesla per finanziare l’acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari. Ha detto a metà dicembre non venderà Inventario Tesla aggiuntivo “per un minimo di 18-24 mesi”. Tuttavia, i documenti finanziari mostrano che ha venduto milioni dopo aver fatto promesse simili nell’aprile 2022.

Gli analisti hanno sollevato la possibilità che a Musk possa essere chiesto di dimettersi dalla carica di CEO di Tesla per le sue azioni su Twitter, per le quali sta già affrontando una causa. presunto fallimento Concentrarsi su Tesla a causa di progetti all’estero.