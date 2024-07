Le azioni Tesla sono scese del 7% nelle negoziazioni pre-mercato dopo non essere riuscite a realizzare un profitto

Le azioni di Tesla sono scese di circa l’1% quest’anno finora, mentre l’indice S&P 500 è cresciuto di oltre il 16%.

Tesla rimane con un ampio margine l’azienda di veicoli elettrici più venduta negli Stati Uniti, ma sta perdendo quote di mercato a favore di un numero crescente di concorrenti a causa dell’invecchiamento della sua gamma di berline e SUV e dell’influenza dell’azienda di Musk. bruciatore E commento politico.

C’è stata una bagarre tra rialzisti e ribassisti sul titolo, con alcuni che credono che il suo core business automobilistico sia sotto pressione, mentre altri rimangono ottimisti riguardo al futuro promesso da Musk riguardo alla guida autonoma, all’intelligenza artificiale e ai robotaxi.

Il mercato si è concentrato su una serie di altre aree legate alla storia di Tesla, incluso il momento in cui la società lancerà un nuovo veicolo per il mercato di massa per rivitalizzare la sua gamma. Musk ha detto durante la conferenza sugli utili di martedì che Tesla è sulla buona strada per introdurre una nuova auto “accessibile” nella prima metà del prossimo anno.

I robot taxi sono stati l’obiettivo principale della conferenza sugli utili. Musk immagina un mondo in cui i proprietari di auto possano concedere in licenza le loro Tesla come parte di un servizio di ride-hailing in stile Uber – e dove le auto guidino autonomamente.