Le Bahamas hanno dichiarato che Sam Bankman Fried sarà estradato negli Stati Uniti stasera

New York

Cnn

–



Il procuratore generale delle Bahamas, il senatore Ryan Bender, ha confermato che Sam Bankman-Fried sarà estradato negli Stati Uniti mercoledì sera.

Il Dipartimento di Stato delle Bahamas ha confermato in un comunicato che Bankman-Fred sarà estradato dopo che il Segretario di Stato delle Bahamas ha firmato una nota di estradizione che autorizza la sua estradizione negli Stati Uniti.

In precedenza, gli avvocati di Bankman-Fried stavano negoziando con i pubblici ministeri federali di New York su un accordo di cauzione che gli avrebbe consentito di evitare la detenzione, hanno detto alla CNN persone che hanno familiarità con la questione.

Il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX Bankman-Fried, che ha supervisionato il suo impero ormai in bancarotta da un complesso di lusso alle Bahamas, dovrebbe tornare negli Stati Uniti all’inizio di mercoledì.

In un’udienza mercoledì mattina, il suo avvocato delle Bahamas ha detto alla corte che Bankman-Fried aveva accettato di estradarlo negli Stati Uniti, dove i pubblici ministeri federali lo hanno accusato di aver organizzato Una delle più grandi truffe finanziarie nella storia americana”.

Sotto controinterrogatorio da parte di un giudice locale, lo spettinato Bankman-Fried conferma la sua decisione di lasciare le Bahamas.

“Desidero rinunciare al mio diritto alle formalità di estradizione”, ha detto Bankman-Fred in tribunale.

Sembra che durante la seduta il 30enne avesse con sé un sacchetto di plastica contenente effetti personali. Bankman-Fried ha indicato la sua occupazione come “imprenditore e dirigente” e ha detto al giudice che il suo indirizzo era “un po’ poco chiaro in questo momento”.

Il suo avvocato alle Bahamas, Jerron Roberts, ha detto che Bankman-Fried spera di essere estradato immediatamente. I rappresentanti dell’ambasciata degli Stati Uniti in aula hanno detto alla CNN che stanno lavorando per estradare Bankman-Fried una volta che i funzionari delle Bahamas lo consegneranno alla custodia degli Stati Uniti. Il Segretario di Stato delle Bahamas deve approvarlo formalmente prima che l’estradizione possa procedere.

Una volta negli Stati Uniti, Bankman-Fred comparirà davanti a un giudice di Manhattan per un’udienza per la cauzione. I tempi dell’udienza dipenderanno da quando arriverà a New York e verrà processato.

Nella settimana e mezza dal suo arresto alle Bahamas, Bankman-Fried è stato detenuto in una prigione che i funzionari statunitensi descrivono come sovraffollata, sporca e priva di cure mediche. Le sue celle affollate spesso mancavano di materassi ed erano “infestate da topi, vermi e parassiti”.

I pubblici ministeri e gli avvocati di Bankman-Fried stanno discutendo un accordo per il suo rilascio, con condizioni, che consentirebbero al fallito imprenditore di criptovalute di evitare di trascorrere del tempo nel Metropolitan Detention Center. Il Centro di detenzione temporanea è una struttura di custodia cautelare di proprietà di ex detenuti e difensori dei diritti umani descritto come disumanocitando frequenti chiusure, sovraffollamento e interruzioni di corrente che li hanno lasciati senza riscaldamento in pieno inverno.

La scorsa settimana i pubblici ministeri federali hanno accusato Bankman-Fried di aver frodato investitori e clienti di FTX, che ha fondato nel 2019. Se condannato per tutti e otto i capi d’accusa di frode e cospirazione, potrebbe affrontare l’ergastolo.

Sia FTX che la sua sorella commerciale Alameda hanno presentato istanza di fallimento il mese scorso dopo che gli investitori si sono affrettati a ritirare i depositi dallo scambio, portando a una crisi di liquidità.

Nelle settimane successive al loro fallimento, il nuovo CEO di FTX ha dichiarato pubblicamente che i fondi dei clienti depositati sul sito Web di FTX erano mescolati con fondi in Alameda, facendo una serie di speculazioni ad alto rischio. Il CEO, John Ray III, ha descritto la situazione in entrambe le società come: “vecchia appropriazione indebita” da un piccolo gruppo di “individui inesperti e poco esperti”.

— Matt Egan della CNN ha contribuito a questo rapporto