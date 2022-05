Le cancellazioni dei voli iniziano nel fine settimana del Memorial Day

La compagnia ha accusato la cancellazione di sabato del maltempo e delle “misure di controllo del traffico aereo” di venerdì, dicendo che stava cercando di cancellare i voli con almeno 24 ore di anticipo.

United ha cancellato 23 voli e JetBlue sabato 10, circa l’1% delle operazioni di petroliere

Giovedì, Delta ha annunciato che ridurrà il suo programma di voli estivi prima del fine settimana del Memorial Day. Dal 1 luglio al 7 agosto, la compagnia aerea ha dichiarato che taglierà circa 100 voli giornalieri principalmente negli Stati Uniti e in America Latina.

“Più che in qualsiasi momento nella nostra storia, i vari fattori che attualmente influiscono sulle nostre operazioni (controllo meteorologico e del traffico aereo, personale dei fornitori, aumento delle percentuali di casi di COVID che contribuiscono a assenze non programmate superiori a quelle pianificate in alcuni gruppi di lavoro) stanno portando a una carenza di personale costantemente secondo gli standard che Delta ha stabilito per il settore negli ultimi anni”, ha affermato Alison Ugend, Chief Customer Experience Officer, in un post online.

Le compagnie aeree hanno anche cancellato in modo proattivo quasi 200 voli lunedì. Delta 75 finora esclusa.

Delta ha dichiarato nella sua lettera che emetterà esenzioni di viaggio per le persone colpite dal maltempo nel sud-est e nel nord-est questo fine settimana. Gli aeroporti, che includono New York City e le aree di Washington, DC, sono inclusi nella compagnia sito web

Delta ha affermato di aspettarsi circa 2,5 milioni di clienti durante il fine settimana, un aumento trimestrale rispetto allo scorso anno. AAA stima che 3 milioni di americani stiano sorvolando le vacanze del Memorial Day.

Separatamente, JetBlue ha dichiarato che taglierà dall’8% al 10% del suo programma estivo. Alaska Airlines ha ridotto il suo programma di circa il 2% fino a giugno per eguagliare la “capacità del pilota”.

