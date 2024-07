Le commissioni Bitcoin sono vicine al minimo annuale con il prezzo del Bitcoin che raggiunge i 70.000 dollari

Costo di trasmissione Bitcoin Bitcoin è ora il più economico da quasi un anno, poiché il prezzo della più grande criptovaluta si avvicina al massimo storico.

Dati da Bitinfocharts Offerte Il costo medio di transazione sulla blockchain di Bitcoin è di $ 0,73. Si tratta del costo del pedaggio più basso mai registrato dall’agosto 2023, quando toccò brevemente i 64 centesimi.

Quando Decifrazione Ho provato a inviare $ 10.000 in Bitcoin e la commissione di transazione suggerita era di soli $ 0,40: quasi cento volte più economica rispetto all’invio di un bonifico bancario dagli Stati Uniti all’Europa Tramite Wise.comPer esempio.

Viene con la riduzione delle commissioni di transazione Prezzo Bitcoin Il prezzo di una moneta raggiunge poco dopo i 68.000 dollari Raggiungere $ 70.000 sul più grande scambio di risorse digitali americano, Coinbase, lunedì scorso.

Le commissioni sulle transazioni Bitcoin in genere aumentano quando la rete è occupata: quando un gran numero di persone utilizza la rete, gli utenti Bitcoin devono competere con altri per far sì che le loro transazioni vengano elaborate dai minatori.

I minatori, o gli operatori di potenti computer che elaborano transazioni e creano nuove monete, possono addebitare importi più elevati per inviare pagamenti rapidamente.

Lo scorso aprile, il costo di invio di Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 128 dollari per transazione, poiché la rete è diventata congestionata dall’attività dopo… Lancia le runeun nuovo standard per la creazione di token sulla blockchain.

Bitcoin ha raggiunto il massimo storico a marzo a circa 74.000 dollari. Da allora, ha lottato per rimanere sopra i 70.000 dollari.

ma ora Le prove indicano Prossimamente il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. La banca centrale statunitense ha aumentato i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi due decenni sulla scia della pandemia di Covid-19 per raffreddare l’inflazione.

Quando i tassi di interesse sono elevati, gli investitori tendono a trattenersi dall’acquistare “asset rischiosi” come le criptovalute.

Il recente ritorno di Bitcoin avviene anche sullo sfondo dell’apparizione del candidato presidenziale repubblicano Donald Trump alla Conferenza Bitcoin del 2024 a Nashville, dove Mi sono impegnato a creare “Scorta nazionale strategica di Bitcoin” se eletto.

A cura di Andrew Hayward