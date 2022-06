Le compagnie aeree attaccano il piano dell’UE per espandere la base delle emissioni per i voli

Giovedì il gruppo dell’industria aerea che rappresenta la maggior parte delle principali compagnie aeree ha criticato il parlamento dell’Unione Europea per aver cercato di estendere il sistema di scambio di emissioni a tutti i voli in partenza dall’Unione. I legislatori dell’Unione Europea hanno votato mercoledì che i requisiti esistenti per le compagnie aeree per acquistare crediti per le emissioni di gas serra prodotte dai loro voli dovrebbero essere estesi a tutto ciò che lascia il blocco di 27 nazioni, Norvegia e Islanda. Le regole attuali si applicano solo ai voli all’interno di quella regione.

L’International Air Transport Association ha avvertito giovedì che una tale mossa potrebbe compromettere un accordo internazionale separato, noto come CORSIA, che consente alle compagnie aeree di acquistare crediti per compensare le proprie emissioni. Tuttavia, i critici affermano che questo sistema non è abbastanza efficace.

L’International Air Transport Association, che afferma di rappresentare circa 290 compagnie aeree che rappresentano oltre l’83% del traffico aereo mondiale, ha affermato che l’espansione del sistema di scambio di emissioni dell’UE come pianificato significherebbe anche “distorcere gravemente la concorrenza e indebolire la posizione competitiva globale di compagnie aeree e hub .” dell’Unione Europea.”

“La decisione del Parlamento europeo è preoccupante in quanto minaccia la cooperazione internazionale per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici per l’aviazione”, ha affermato in una nota Willie Walsh, direttore generale dell’Associazione internazionale del trasporto aereo.

Ha esortato i paesi dell’UE a respingere il piano e ad impegnarsi a negoziare un accordo globale sulle emissioni del trasporto aereo.

Risoluzione del Parlamento dell’Unione Europea, parte del Pacchetto di misure climatiche votato dai legislatori Il che includeva anche piani per vietare la vendita di auto nuove con motori a combustione dal 2035, accolto favorevolmente dagli ambientalisti. READ Centinaia di truppe ucraine evacuate dalle acciaierie Azovstal 82 giorni dopo l'attacco | Ucraina

Jo Darden, direttore dell’aviazione per il gruppo trasporti e ambiente con sede a Bruxelles, ha affermato che il voto dell’UE è stato “un importante passo avanti nell’affrontare i voli a lungo raggio che causano un grave inquinamento”.

Il gruppo ha inoltre accolto con favore i piani dell’UE per monitorare l’impatto sul clima del vapore acqueo degli aerei – le strisce bianche nel cielo note come scie di condensazione – e eliminare gradualmente le quote di emissioni gratuite per le compagnie aeree.

Le compagnie aeree dell’UE attualmente ottengono gratuitamente più della metà dei loro crediti di carbonio, ma questo doveva essere cancellato entro il 2027. I legislatori europei hanno votato per portare la scadenza al 2025.