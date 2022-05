Le edizioni Kingdom Heart Cloud ricevono l’avviso “Server occupati”.

C’era una volta, tanto tempo fa, acquistare e giocare a un videogioco era molto facile. Ho comprato il disco o il carrello, l’ho messo nella console e poi ho premuto il pulsante di riproduzione. Non molto più. Esempio: file Le versioni solo cloud non sono troppo grandi Kingdom Hearts È stato rilasciato su Switch all’inizio di quest’anno Recentemente ha ricevuto un aggiornamento e ora ha un avviso che ti informa se non è un buon momento per giocare ai giochi per giocatore singolo che hai già acquistato. Benvenuto nel futuro. fa schifo.

Rilasciato ieri, aggiornamento 1.03 per tutti Regno Cuore I giochi su Switch sembrano principalmente aggiungere due funzionalità. A Kingdom Hearts 3I giocatori possono ora scegliere tra due opzioni di prestazioni: “Priorità alle prestazioni” e “Priorità alla qualità grafica”. Queste impostazioni possono essere selezionate prima di iniziare a giocare e consentono al gioco di concentrarsi su una frequenza fotogrammi più stabile o su immagini a risoluzione più elevata, un’opzione che molti giochi offrono al giorno d’oggi.

Tuttavia, l’altra nuova funzionalità della patch è per lo più unica per il controverso switch trasmesso sul cloud Kingdom Hearts Giochi. proprio adesso, Nuovi messaggi nella schermata di selezione del gioco ti avvertono Da qualsiasi “congestione del server” si possono incontrare indirizzi. Se il gioco a cui vuoi giocare ha attualmente a che fare con server occupati, puoi comunque provare a giocarci, ma probabilmente non sarà un’esperienza eccezionale.

Mentre è bene sapere prima di giocare se un gioco funzionerà correttamente, è anche un male che questo debba essere aggiunto in primo luogo e un solido esempio del perché molte persone non vendono giochi in streaming tramite servizi come stadi O Amazon Luna. Ciò non significa che non sia una tecnologia utile o potente; Penso che ciò che Xbox fa con lo streaming cloud e Game Pass sia fantastico, permettendoti di farlo Gioca a giochi di fantasia come ingranaggi 5 Al telefono. Tuttavia, Microsoft ti consente anche di installare tutti i suoi giochi, quindi se i server sono lenti o non vuoi gestire il ritardo, puoi semplicemente giocare a una versione originale del gioco sul tuo computer locale. (Questo è anche molto importante per la conservazione del gioco!)

Il problema è che, a differenza dello streaming Game Pass di Microsoft, Square Enix vende solo versioni in streaming su cloud di Kingdom Hearts Cambia gioco. Al momento non è possibile scaricarne e installarne uno sulla tua console fisica. e guarda Queste versioni non sono eccezionali Anche quando puoi accenderlo, e Inoltre fa pagare un ottimo prezzoSembra un cattivo affare tutto intorno. E ora, Square Enix potrebbe semplicemente dirti di non giocare ai giochi che hai già acquistato? Questa è solo una cosa per il 2022, giusto?

non vedo l’ora Square Enix scopre un modo per stipare le tecnologie NFT e blockchain Nelle future versioni cloud, solo per rendere l’intera esperienza ancora peggiore. Nel frattempo, dovresti semplicemente comprare Kingdom Hearts Giochi su PS4 o Xbox se vuoi giocare quando vuoi a un livello di qualità stabile senza doversi preoccupare se i server sono “affollati”.