Le forti piogge causano inondazioni in California, ma forniscono tregua dalla siccità

Carla Nemeth, direttrice del Dipartimento delle risorse idriche della California, l’agenzia che gestisce la preziosa risorsa del Golden State, ha affermato che la California dovrebbe rimanere in linea retta durante le forti tempeste invernali. Da un lato, lo stato ha un disperato bisogno delle piogge invernali e della neve per ricostituire le riserve idriche prima dell’annuale periodo di siccità che dura dalla primavera all’autunno.

Ma il cambiamento climatico ha intensificato gli eventi meteorologici estremi in Occidente e le piogge intense e prolungate possono causare inondazioni devastanti o frane nelle aree recentemente bruciate. Tempeste particolarmente calde possono sciogliere la neve prematuramente, mandando acqua sulle montagne e sulle città già sature.

“È una specie di situazione da Riccioli d’oro”, ha detto la signora Nemeth. “Siamo cautamente ottimisti”.

Sulle piste da sci della California, le nevicate insolitamente abbondanti sono state un regalo gradito. Mammoth Mountain, una località al confine con il Parco nazionale di Yosemite, dovrebbe vedere diversi metri di neve sabato, con più neve prevista a metà gennaio, ha affermato Lauren Burke, direttore delle comunicazioni del resort.

Il resort ha già beneficiato di abbondanti nevicate quest’inverno, inclusi 10-15 piedi di neve solo nell’ultimo mese, ha detto la signora Burke. Sabato a mezzogiorno, il resort ha registrato da 90 a 131 pollici di neve alla sua profondità di base, la più profonda del paese, secondo i dati. Sulla neveMonitora il manto nevoso nelle località di tutto il paese.

“Anche in questa neve calda, bagnata e pesante, la neve è stata buona”, ha detto la signora Burke. “In un certo senso inclina la montagna, creando una piattaforma molto profonda.”

Nevicate significative si sono accumulate in tutta la regione della Sierra Nevada, con la Sierra meridionale che rappresenta in media il 200% della media del manto nevoso registrata in questo periodo dell’anno, secondo i dati. Dipartimento delle risorse idriche della California.

Mentre mettono in guardia contro il rischio di inondazioni, gli esperti affermano che le tempeste sono sulla buona strada per avvantaggiare notevolmente lo stato. Con i livelli dell’acqua dei principali fiumi e bacini idrici in Occidente già al di sotto del normale, ci vorrà un’insolita pioggia in un breve periodo di tempo per ricostituirli. Le peggiori inondazioni si verificano quando grandi corsi d’acqua e bacini idrici straripano dagli argini nelle aree popolate.