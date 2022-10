Le forze russe uccidono il musicista ucraino per aver rifiutato il suo ruolo nel concerto di Kherson | Ucraina

Secondo il Ministero della Cultura di Kiev, i soldati russi hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un musicista ucraino nella sua casa dopo che si era rifiutato di partecipare a un concerto nella zona occupata di Kherson.

Il ministero ha affermato in una dichiarazione che il direttore dell’orchestra, Yuri Kirpatenko, ha rifiutato di partecipare a un concerto “che era inteso dagli occupanti per dimostrare il cosiddetto ‘miglioramento della vita pacifica’ a Kherson”. dichiarazione sulla sua pagina Facebook.

L’obiettivo del concerto del 1 ottobre era quello di evidenziare Orchestra da camera Gilliadi cui Kirpatenko era il comandante principale, ma “si è categoricamente rifiutato di collaborare con i passeggeri”, si legge nella nota.

Era Kirpatenko, che era anche il direttore principale del Mykola Kulish Music and Drama Theatre di Kherson, Pubblica messaggi di sfida Sulla sua pagina Facebook fino a maggio.

L’ufficio del procuratore regionale dell’Ucraina di Kherson ha È iniziata un’indagine ufficiale “Sulla base di violazioni delle leggi e dei costumi di guerra, insieme all’omicidio volontario”. Ha aggiunto che i membri della famiglia fuori Kherson hanno perso i contatti con Mosul a settembre.

La condanna degli artisti ucraini e mondiali è stata rapida. “La storia della Russia di imporre una politica ‘rispetta o muori’ contro gli artisti non è una novità. Ha una storia lunga centinaia di anni”, ha affermato il direttore dell’orchestra finlandese-ucraina. Dalia Stasevskache avrebbe dovuto svolgersi l’ultima notte del ballo di fine anno all’Albert Hall di Londra il mese scorso prima che fosse cancellato a causa della morte della regina.

“Ho visto molto silenzio dai miei colleghi russi”, ha detto. È questo il momento per i musicisti russi, in particolare quelli che vivono e lavorano all’estero, di farsi avanti e prendere posizione contro le azioni del regime russo in Ucraina? “

Due settimane fa, Stasevska ha guidato un camion di forniture umanitarie a Leopoli dalla sua casa in Finlandia, prima di guidare l’orchestra INSO-Lviv in un concerto di musica contemporanea ucraina.

“Sappiamo che il regime russo sta dando la caccia ad attivisti, giornalisti, artisti, leader della comunità e chiunque sia disposto a resistere all’occupazione”, ha detto la pluripremiata scrittrice ucraina Victoria Amelina.

“Tuttavia, anche conoscendo lo schema e la storia attuali, non possiamo, e soprattutto, non abituarci a sentire omicidi più brutali di persone brillanti, talentuose e coraggiose la cui unica colpa era che erano ucraini”.

Ha tracciato un’analogia tra Kerpatenko e Mykola Kulish, la drammaturga ucraina da cui prende il nome il teatro in cui lavora il direttore d’orchestra.

“Kulich è stato fucilato il 3 novembre 1937, vicino a Sandarukh, insieme a 289 scrittori, artisti e pensatori ucraini. Yuri Kirpatenko è stato fucilato nella sua casa di Kherson nell’ottobre 2022”.

Il direttore dell’orchestra Semyon Bychkov di Parigi, dove si è esibito come direttore musicale della Filarmonica Ceca, ha affermato che le azioni dei russi erano “puro genocidio”. Il direttore d’orchestra, nato a San Pietroburgo, ha lasciato la Russia da giovane negli anni ’70.

“La tragica ironia di questo è il discorso sulla superiorità e l’umanità della cultura russa”, ha detto. “E qui hanno ucciso qualcuno che porta davvero bellezza nella vita delle persone. È disgustoso”.

“I proiettili non fanno distinzione tra le persone. Non mi ha fatto stare male perché questo ragazzo era un capitano di treno, ha solo confermato il male assoluto che stava accadendo anche prima che le prime bombe cadessero sull’Ucraina”.

romanziere Andrei KurkovL’autore di La morte e il pinguino ha dichiarato: “Ora il nome di Yuriy Kerpatenko sarà aggiunto all’elenco degli artisti morti in Ucraina. Credo sempre più che la Russia cerchi non solo di occupare le terre ucraine, ma cerchi anche di distruggere seriamente l’identità ucraina, di cui la cultura ucraina è una parte importante”.

Autore ucraino Oleksandr MekdLui, che si è arruolato nell’esercito allo scoppio della guerra e la cui casa è stata distrutta dai bombardamenti russi, ha detto: “La Russia sta cercando di ricostruire l’Unione Sovietica nei territori occupati. Per ricostruire qualcosa di improbabile.

La distruzione della cultura dei paesi ridotti in schiavitù fu una delle componenti principali della politica sovietica. Uccidere figure culturali, epurare biblioteche, bandire le lingue nazionali.

“Gli occupanti moderni stanno seguendo completamente questa strategia. Distruggono la cultura, lo sport e l’istruzione.

E quando le nostre terre saranno smantellate, impareremo decine e centinaia di queste storie strazianti. Storie di distruzione e resistenza eroica.

“È molto terrificante”, ha detto il direttore del Teatro dell’Opera Nazionale dell’Ucraina a Kiev, Anatoly Solovianenko. Che sia un medico, un lavoratore o un artista, non fa differenza. Era umano e si rifiutava di obbedire».