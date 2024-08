Le fughe di notizie rivelano specifiche e prezzi dei quattro telefoni iPhone 16

Manca meno di un mese alla potenziale data di rilascio dell’iPhone 16 e abbiamo il nostro primo grande indizio su quanto costeranno i nuovi telefoni Apple.

Su X, un normale sito di fuga di notizie di Apple, Centro AppleApple ha condiviso una serie di specifiche tecniche per l’intera gamma iPhone 16, incluso il prezzo iniziale per ciascun modello.

Sorprendentemente, Apple sembra mantenere i prezzi per l’iPhone 16 gli stessi della serie iPhone 15, almeno per la maggior parte dei telefoni. Durante l’estate, quando le aziende produttrici di smartphone concorrenti di Apple aumentano i loro prezzi, possiamo sentire che i nostri portafogli diventano un po’ più comodi. Questa notizia sui prezzi da sola potrebbe spingere i modelli di iPhone 16 in cima alla nostra lista dei migliori iPhone.

L’unico cambiamento che possiamo vedere nei leak dell’Apple Hub riguarda l’iPhone 16 Pro. Il prezzo dovrebbe partire da $ 1.099, ovvero un sovrapprezzo di $ 100 rispetto all’iPhone 15 Pro. Tuttavia, sembra che Apple abbia in programma alcune modifiche per questo nuovo telefono. Oltre a uno schermo più grande e all’adozione di un nuovo teleobiettivo, l’iPhone 16 Pro inizierà apparentemente con 256 GB di spazio di archiviazione. Questa è la stessa mossa intrapresa da Apple l’anno scorso, quando ha aumentato i prezzi dell’iPhone 15 Pro Max.

Scorri per scorrere in orizzontale Specifiche previste per la gamma iPhone 16 Cella di intestazione – colonna 0 iPhone16 iPhone 16 Plus iPhone16Pro iPhone 16 Pro Max Dimensioni dello schermo 6,1″ 6,7″ 6,3″ 6,9″ Frequenza di aggiornamento 60 Hz 60 Hz 120 Hz 120 Hz Progettazione della custodia Alluminio Alluminio Titanio Titanio Processore A18 A18 A18 Pro A18 Pro L’intelligenza di Apple SÌ SÌ SÌ SÌ Fotocamera ultra grandangolare 12 megapixel 12 megapixel 48 megapixel 48 megapixel Zoom ottico 2x 2x 5x 5x Connessione senza fili WiFi 6E WiFi 6E Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Dimensioni della batteria 3.561 mAh 4.006 mAh 3.355 mAh 4.676 mAh Capacità di archiviazione 128/256/512GB 128/256/512GB 256 GB/512 GB/1 TB 256 GB/512 GB/1 TB Prezzo base $ 799 $ 899 $ 1099 $ 1.199 READ iOS 16 Beta 5: la percentuale della batteria ora visualizzata nella barra di stato dell'iPhone

La fuga di notizie sembra confermare molte delle informazioni di cui abbiamo parlato in precedenza, inclusa l’introduzione delle versioni più grandi delle categorie Pro e Pro Max finora con schermi rispettivamente da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici.

Il supporto di Apple Intelligence per ogni telefono non è una sorpresa. Apple ha già affermato che avrai bisogno di un iPhone alimentato da un processore A17 o successivo e che tutti i nuovi telefoni dovrebbero essere dotati del system-on-chip A18. Nel caso dei modelli Pro, sembra che Apple stia lavorando su una versione Pro dell’A18.

Le presunte specifiche includono alcune potenziali delusioni. Se speri ancora di ottenere un iPhone 16 Ultra, i leak dell’Apple Hub non contengono alcuna menzione del leggendario dispositivo. Una versione Ultra dell’iPhone potrebbe essere lanciata il prossimo anno insieme al tanto vociferato iPhone 17 Slim.

Anche la durata della batteria potrebbe rappresentare una sfida per l’iPhone 16 Pro, poiché avrà una batteria di capacità inferiore rispetto alle versioni Plus e Pro Max. Ma ancora una volta non c’è molto spazio sul piccolo iPhone 16 Pro anche con lo schermo più grande.

Circolano voci secondo cui l’intera gamma di iPhone 16 avrà la connettività Wi-Fi 7, ma se questa tabella delle specifiche è accurata, solo i modelli Pro offriranno la funzionalità. Anche le fotocamere Pro dovrebbero essere leggermente migliori con una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP e uno zoom ottico 5x sia per Pro che per Pro Max.

Ne sapremo sicuramente di più quando Apple svelerà la sua linea di telefoni di punta durante il suo evento a settembre. Segui la Guida di Tom poiché riceveremo tutti gli ultimi aggiornamenti non appena arrivano.