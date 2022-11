Le GPU AMD RDNA 3 sono molto più economiche di RTX 4090

immagine dello schermo : AMD

Lo scorso agosto, la dott.ssa Lisa Su ha presentato al mondo l’ultima versione della tecnologia CPU di AMD, Ryzen serie 7000– Ma non è finita qui. Abbiamo un annuncio sull’annuncio di: RDNA 3, la prossima generazione di tecnologia GPU di AMD. Bene, oggi è il 3 novembre e ora sappiamo di più sulla risposta di AMD a RTX 40. serie.

La dottoressa Sue ha iniziato la presentazione pensando al rilascio della serie Ryzen 7000 e affermando gli ambiziosi obiettivi di AMD, proprio come aveva fatto durante la presentazione precedente. Per RDNA3, ha ribadito l’impegno dell’azienda per l’efficienza energetica e le prestazioni.

“In prima linea in ciò che facciamo, si tratta di potenza ed efficienza energetica. Vogliamo assicurarci di continuare a innovare intorno alle prestazioni di guida per watt per consentire a tutti gli aggiornamenti dei giocatori con prestazioni eccezionali, ma a una potenza ragionevole”. – Dott. Lisa Su

A partire dal nuovo design del chip, RDNA 3 adotta un approccio modulare con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva del design della GPU. Proprio come la famiglia di CPU Ryzen, RDNA3 utilizzerà un’architettura di chip ibrida. Con un Graphics Die Compute Module (GCD) a 5 nm contenente tutti gli shader, i driver di rendering e un motore multimediale aggiornato, il GCD è accoppiato con un Memory Cache Die (MCD) a 6 nm che consiste in un controller GDDR6 più 96 MB di AMD Infinity Cache – 2a generazione Infinity Cache, questo è tutto!

Con questo nuovo design, il chip RNDA 3 avrà una velocità di connessione fino a 5,3 TB/s (2,7 volte superiore a RDNA 2), consentendo fino a 61 TFLOPS di elaborazione. Tutto questo sarà alimentato da un massimo di 24 GB di GDDR6 con bus di memoria fino a 384 bit (non il GDDR6X che abbiamo visto nell’RTX 4090) e, secondo il Dr. Sue, la GPU RDNA 3 consentirà fino al 54% in più prestazioni per watt rispetto alla generazione precedente.

Allora, qual è questo mistero magico della GPU? Bene, in realtà sono due GPU: la Radeon RX 7900 XTX e la RX 7900 XT.

La Radeon RX 7900 XTX viene fornita con 24 GB di GDDR6 e la Radeon RX 7900 XT viene fornita con 20 GB di GDDR6. Progettate come grafica di gioco 4K e 8K, la Radeon RX 7900 XTX e 7900 XT contengono una serie di aggiornamenti rispetto alla generazione precedente che la aiuteranno a spingerla nel futuro dei giochi.

A partire dall’accelerazione AI personalizzata, si dice che RDNA 3 migliori la funzionalità basata sull’intelligenza artificiale della GPU di 2,7x e le istruzioni di ray tracing di 1,8x rispetto a RDNA 2. Nelle applicazioni di rendering, incluso il ray tracing, si dice che questa nuova architettura ottenga fino a 50 % di prestazioni in più per unità di conto e raddoppio delle istruzioni all’ora. Questo è un salto tanto necessario per Radeon Graphics per competere in questo particolare spazio di elaborazione grafica!

Ma c’è di più:

Il nuovo Radiance Display di AMD è il motore che porta tutti quei dati sullo schermo. Il motore supporterà 12 bit per canale con un massimo di 68 miliardi di colori e frequenze di aggiornamento più elevate. Grazie all’ampia adozione di DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1, RX 7900 XTX e RX 7900 XT supporteranno frequenze di aggiornamento fino a 900 Hz a 1440p, 480 Hz a 4K e 165 Hz a 5K.

Oltre al Radiance Display Engine, AMD ha anche rivelato un nuovo motore dual media per la codifica e la decodifica simultanee per i formati AVC e HEVC. Questo motore supporterà anche la codifica e la decodifica AV1, con una risoluzione massima di 8K60. Più avanti nella presentazione, AMD ha introdotto il supporto futuro per il supporto dell’encoder AV1 all’interno di OBS, nonché altri popolari software di streaming e editing video. Questo teaser includeva anche una funzionalità futuristica chiamata SmartAccess Video, che sfrutterà insieme le CPU Ryzen e le GPU Radeon per fornire fino al 30% della codifica multi-stream 4K.

Quando si tratta di prestazioni di gioco, si dice che l’RX 7900 XTX abbia prestazioni fino a 1,7 volte migliori rispetto alla precedente GPU di punta di AMD, la Radeon RX 6950 XT, con la rasterizzazione e fino a 1,6 volte meglio con i giochi di ray tracing. Utilizzando FidelityFX Super Resolution (FSR), la grafica mostrata da AMD per il 7900 XTX ha mostrato diversi titoli che operavano a frame rate ben superiori a 200 fps a 4K. Era uno dei massimi coraggiosoche mostrava l’RX 7900 XTX in esecuzione a 704 FPS! Molte affermazioni audaci qui, ma dovremo vedere di persona una volta che le carte saranno nelle mani di revisori di terze parti!

Per quanto riguarda le specifiche effettive, l’RX 7900 XTX avrà 96 unità di calcolo con un clock di gioco di 2,3 GHz. Si dice che tutto questo funzioni con un assorbimento di potenza totale del pannello di 355 watt. Per il contesto, sono 95 watt in meno rispetto all’RTX 4090 Founder Edition di NVIDIA, pur rimanendo vicino alla potenza tipica della scheda per l’RX 6950 XT. L’RX 7900 XT avrà 84 unità di calcolo con un clock di gioco a 2 GHz e una potenza totale della scheda di 300 W.

Oh sì, e nessuno dei due avrebbe bisogno di un cavo speciale per funzionare.

Questo è solo il dispositivo, però. AMD si è presa del tempo per parlare dell’adozione di FSR, del miglioramento delle prestazioni visto in FSR2 e di come funziona RDNA 3 con esso abilitato. Un esempio offerto dall’azienda è stato Ubisoft Assassin’s Creed: Valhalla Funziona a 96 fps a 8K. È stato un breve filmato, ma è pazzesco vederlo lo stesso. Ma AMD voleva farci sapere che FSR non si ferma a FSR2. C’è una nuova iterazione, FSR3. Al momento dell’annuncio, AMD ha affermato che gli utenti Radeon possono aspettarsi fino al doppio dei frame al secondo su FSR2 e che la tecnologia sarà disponibile nel 2023.

Continuando il discorso sul software, Frank Azor di AMD ha condiviso gli aggiornamenti del software Radeon Adrenaline, inclusa una nuova funzionalità in arrivo nella prima metà del 2023 chiamata AMD HYPR-RX. Questa funzione sarà un ottimizzatore con un solo pulsante per offrire ai sistemi AMD le migliori prestazioni possibili senza dover apportare tutte le modifiche da solo.

Il Team Red ha anche condiviso il suo impegno nel fornire la migliore esperienza unificata di CPU e GPU collaborando con gli integratori di sistema per portare la linea AMD Advantage sulla piattaforma desktop. Ciò significa associare GPU e CPU AMD in configurazioni di sistema che sono state accuratamente orchestrate da AMD per la migliore esperienza AMD possibile.

La Radeon RX 7900 XTX e la Radeon RX 7900 XT saranno disponibili il 13 dicembre 2022. E il prezzo? $ 999 e $ 899, rispettivamente. Questa è una straordinaria distinzione dall’ammiraglia NVIDIA da $ 1.599.

Non vediamo l’ora di vedere queste GPU performare allo stato brado! Facci sapere nei commenti di cosa sei più entusiasta dell’annuncio AMD di oggi e se hai intenzione di fare un aggiornamento prima della fine dell’anno.