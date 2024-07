Le immagini del telescopio James Webb mostrano le galassie Pinguino e Uovo in modo più dettagliato

Gli scienziati ora hanno una visione migliore che mai delle penne della coda di un particolare tipo di pinguino: solo che l’uccello in questione non è quello che potresti aspettarti.

Scienziati della NASA che gestiscono il telescopio spaziale James Webb Rivelate nuove foto Immagini di due galassie chiamate il Pinguino e l’Uovo a causa della loro forma e vicinanza l’una all’altra. Le immagini delle due galassie sono già state scattate dal telescopio spaziale Hubble, ma le immagini rilasciate venerdì mostrano le stelle, il gas e la polvere spaziale più chiaramente, secondo la NASA. Le immagini del pinguino e dell’uovo segnano anche due anni dal rilascio delle prime immagini pionieristiche dal telescopio Webb.

L’immagine ripresa dal telescopio spaziale James Webb mostra la galassia spirale distorta al centro, il Pinguino, e la galassia ellittica compatta a sinistra, l’Uovo, chiuse in un abbraccio energetico.

“Gli astronomi spesso danno nomi carini agli oggetti che studiano perché ci aiutano a ricordare e salvare nel nostro cervello un catalogo di galassie interagenti”, afferma Eric Smith, scienziato del programma per il James Webb Space Telescope presso la sede della NASA a Washington gli Uovo sono un ottimo esempio.”

La Galassia Pinguino, conosciuta anche come NGC 2936, è una galassia a spirale che ricorda un potente uccello artico, con un becco, una faccia con un occhio luminoso e una coda obliqua simile a una piuma. L’uovo, noto come NGC 2937, si trova nelle vicinanze (in termini astronomici) di una galassia ellittica o ellittica, da cui il nome.

La NASA afferma che le due galassie sono bloccate insieme in una “danza” gravitazionale e, sebbene le loro dimensioni siano diverse, hanno all’incirca la stessa massa.

La NASA ha dichiarato in una nota: “Continuerà a tremare e oscillare, completando diversi cicli aggiuntivi prima di fondersi in un’unica galassia tra centinaia di milioni di anni”.

Le immagini scattate venerdì mostrano che il gas diventa più luminoso, appare blu, e il telescopio Webb è in grado di vedere dietro la polvere che oscurava parzialmente “l’occhio” del pinguino nelle immagini precedenti, secondo Smith.

“Studiare le cose nello spazio è così bello e divertente. È sicuramente una delle mie immagini preferite”, ha detto Smith a USA TODAY.

Questo articolo è apparso originariamente su USA TODAY: Il telescopio James Webb della NASA mostra le galassie Pinguino e Uovo