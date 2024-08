Le immagini trapelate del Pixel 9a indicano la rimozione della striscia della fotocamera e altro ancora

Stiamo ancora raccogliendo le nostre riflessioni dopo il lancio di Pixel 9, ma una nuova fuga di presunte immagini di Pixel 9a ci dà un’idea di cosa potrebbero offrire i nuovi dispositivi della serie A.

Le foto condivise in un post eliminato si trovano ora su una pagina privata Gruppo Facebook per i fan vietnamiti dei pixel Poi è stato condiviso da ShrimpApplePro su X (precedentemente Twitter) Un indizio che in futuro potremmo vedere una leggera divergenza nella gamma dei modelli di punta e della serie A.

Innanzitutto, dovremmo prendere queste immagini con le pinze. C’erano pochissime fughe di notizie o informazioni disponibili sul telefono Pixel 9a. Come sembra sempre accadere con i primi leak, queste immagini non sono sempre ben inquadrate o con la massima risoluzione. Tuttavia, se i dati sono effettivamente accurati, sembra che Google rimuoverà la barra della fotocamera dal Pixel 9a o semplicemente la rimuoverà.











La doppia fotocamera con un anello lucido attorno alla configurazione imita la barra rotonda e fluttuante della serie Pixel 9. Il flash LED si trova sul lato destro e non è presente in questa sezione. Tuttavia, queste immagini trapelate suggeriscono che il sistema di fotocamere del Pixel 9a potrebbe essere piatto rispetto alla cornice invece di sporgere dal retro del dispositivo. Questo sarà il primo modello di punta che non passerà dalla gamma di punta alla serie A da quando Pixel 4a è stato fornito con un sistema a fotocamera singola. La rimozione della barra della camma può aiutare a separare la formazione e fornire risparmi sui costi.

Questa fuga di notizie suggerisce anche che Pixel 9a adotterà, come ci si potrebbe aspettare, l’estetica squadrata della serie Pixel 9. Ci sono guide laterali piatte e il vassoio SIM sembra spostarsi lungo il bordo inferiore come l’ultima gamma di punta. È difficile dire se i bordi dello schermo sono uniformi su tutti i lati, ma i bordi dello schermo sono molto prominenti rispetto a Pixel 9 e 9 Pro.

L’unico altro aspetto degno di nota è il colore. Anche se l’illuminazione di questo leak rende difficile dirlo, l’immagine del Pixel 9a sembra avere un pannello posteriore opaco e barre laterali opache. Non sarebbe insolito che Google lo facesse anche questa volta.

Non è ancora chiaro quando vedremo il Pixel 9a, ma questa potrebbe essere la prima fuga di notizie su un prossimo dispositivo di Google.

ShrimpApplePro ha anche condiviso ulteriori informazioni sul Pixel 9a che potrebbe essere lanciato alla fine di quest’anno e che sarà disponibile in quattro colori, inclusa un’opzione “argento”. Ancora una volta, prenderemo queste informazioni con le pinze, dato che Pixel 8a è stato lanciato solo due mesi fa prima di Google I/O.

Cosa ne pensate di queste potenziali prime fughe di notizie? Dicci cosa ne pensi nella sezione commenti qui sotto.

