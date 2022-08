Le inondazioni in Pakistan colpiscono 33 milioni di persone nel peggior disastro degli ultimi dieci anni, afferma il ministro

Da metà giugno, forti piogge e inondazioni hanno ucciso 937 persone in tutto il paese dell’Asia meridionale, secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) del paese.

Il ministro per i cambiamenti climatici Sherry Rehman ha definito le inondazioni “senza precedenti” e “il peggior disastro umanitario di questo decennio”.

“Il Pakistan sta attraversando l’ottavo ciclo di monsone, normalmente il paese riceve solo da tre a quattro cicli di pioggia”, ha detto Rehman. “La percentuale di superinondazioni è sbalorditiva”.

Ha evidenziato l’impatto in particolare nel sud del Paese, aggiungendo che sono in corso i “massimi” soccorsi.

Ha detto che l’NDMA, l’esercito pakistano e l’Autorità provinciale per la gestione dei disastri stavano lavorando per aiutare le vittime, ma il numero crescente di senzatetto e famiglie sfollate ha lasciato un “terribile” bisogno di riparo e soccorso.

La provincia più colpita del Sindh ha chiesto 1 milione di tende, mentre la vicina provincia del Belucistan ha chiesto 100.000 tende, ha aggiunto.

“La priorità del Pakistan, in questo momento, è questo disastro umanitario di proporzioni epiche indotto dal clima”, ha affermato Rehman, esortando la comunità internazionale a fornire assistenza date le risorse “limitate” del Pakistan.

Il ministro della pianificazione e dello sviluppo Ahsan Iqbal ha detto separatamente a Reuters che 30 milioni di persone sono state colpite, circa il 15% della popolazione del paese dell’Asia meridionale.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, circa 3 milioni di persone sono state colpite dalle piogge monsoniche in Pakistan, con 184.000 sfollate nei campi di soccorso in tutto il paese. L’ufficio dell’agenzia (OCHA) ha detto in un aggiornamento giovedì.

Gli sforzi di finanziamento e ricostruzione rappresenteranno una sfida per il Pakistan a corto di liquidità, che deve tagliare le spese per garantire che il Fondo monetario internazionale rilasci i fondi necessari per il salvataggio.

Nelle ultime 24 ore, 150 chilometri (circa 93 miglia) di strade sono stati danneggiati e più di 82.000 case sono state parzialmente o completamente danneggiate in tutto il paese, ha affermato l’NDMA in una nota.

Dall’inizio del monsone a metà giugno, 3.000 chilometri (1.864 miglia) di strada, 130 ponti e 495.000 case sono stati danneggiati, secondo l’ultimo rapporto sullo stato dell’NDMA, i dati fanno eco nel rapporto dell’OHCA.

“La pioggia non smetterà”

La maggior parte di questi danni è nel Sindh.

“Anna, non ha smesso di piovere negli ultimi tre mesi… viviamo in un risciò con i nostri figli perché il tetto della nostra casa di fango perde”, ha detto a Reuters TV una donna, che ha rifiutato di essere nominata, a Hyderabad. . Seconda città più grande.

Seduta su un risciò con i suoi tre figli, ha detto: “Dove andremo? Gli scarichi traboccano, i nostri cortili sono pieni di liquame. Le nostre case ei vicoli sono diventati discariche galleggianti”.

L’OCHA ha avvertito che in molte parti del Pakistan sono state avvertite inondazioni, straripamenti di fiumi e smottamenti, con forti piogge previste nella maggior parte del paese per i prossimi due giorni.

Il Sindh ha ricevuto il 784% di pioggia in più rispetto alla media di agosto questo mese, mentre la provincia del Balochistan ha ricevuto quasi il 500% in più, ha detto Rehman.

Ventitré distretti del Sindh sono stati dichiarati colpiti dal disastro, ha affermato.