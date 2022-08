Le Isole Salomone vietano alle navi della Marina americana di entrare nei porti – Ambasciata degli Stati Uniti

SYDNEY (Reuters) – L’ambasciata americana a Canberra ha dichiarato martedì che il governo delle Isole Salomone aveva informato gli Stati Uniti che avrebbe sospeso le navi della Marina militare dall’ingresso nei suoi porti.

Le Isole Salomone hanno avuto relazioni tese con gli Stati Uniti e i loro alleati da quando ad aprile è stato stipulato un patto di sicurezza con la Cina.

“Il 29 agosto, gli Stati Uniti hanno ricevuto una notifica formale dal governo delle Isole Salomone in merito alla cessazione di tutte le visite navali, in attesa di aggiornamenti delle procedure di protocollo”, ha affermato l’ambasciata in una nota.

Un portavoce del primo ministro delle Isole Salomone Manasseh Sogavari in precedenza ha negato la notizia di una moratoria, dicendo a Reuters che Sogavari pronuncerà un discorso martedì pomeriggio.

Ha detto che Sugavari consegnerà un discorso di benvenuto alla nave ospedale della US Navy, la Mercy, arrivata a Honiara lunedì per una missione di due settimane.

L’ambasciata ha detto che la grazia è arrivata prima del soggiorno.

“La nave della Marina degli Stati Uniti Mercy ha ottenuto l’autorizzazione diplomatica prima dell’attuazione della moratoria. Continueremo a monitorare da vicino la situazione”, ha affermato l’ambasciata.

La scorsa settimana, una nave della guardia costiera statunitense non è stata in grado di entrare nelle Isole Salomone per uno scalo di routine in porto perché il governo non ha risposto alla sua richiesta di rifornimento e rifornimenti. Leggi di più

Un funzionario della guardia costiera degli Stati Uniti ha detto a Reuters in una dichiarazione inviata via e-mail che la nave, Oliver Henry, stava pattugliando la pesca illegale nel Pacifico meridionale per conto dell’Agenzia regionale della pesca quando non è riuscita a ottenere l’ingresso per il rifornimento a Honiara, la capitale delle Salomone. Venerdì.

