Le leggende della WWE e della WCW piangono Sycho Sid (Sid Eudy) per la sua triste scomparsa

Una brutta notizia per i fan e le leggende del settore del wrestling professionistico, ha annunciato l’ex wrestler WWE E WCW stella Signor Youdi Il wrestler di fama mondiale Yudi è morto lunedì scorso dopo una lunga lotta contro il cancro. Udi era noto per il suo fisico massiccio e la presenza intimidatoria sul ring, ed è stato il protagonista di molti eventi importanti sia in WWE che in WCW, durante l’era di Monday Night Wars. Conosciuto anche come “Psycho Sid” e “Sid Vicious”, Yudi è stato un ex campione del mondo in WWE e WCW negli anni ’90. Ora è chiaro che i suoi colleghi star e lottatori hanno offerto tributi emotivi e auguri alla defunta star, su varie piattaforme di social media.

Nature Boy rende il suo ultimo omaggio a Yudi

Tra le tante stelle che lo hanno salutato, Ric Flair La cosa più famosa è che ha lottato con Sid in WCW e WWE. I due facevano anche parte della famosa fazione “I Quattro Cavalieri”. “The Nature Boy” ha scritto su “X” (precedentemente noto come Twitter) che è stato triste apprendere della morte di Sid e nonostante la percezione comune che non fossero in buoni rapporti tra loro, l’ultima volta che ha incontrato Sid, si è abbracciato lui e chiamò Rick un “eroe”. Ha inviato i migliori auguri alla sua bellissima famiglia e si è assicurato che il mondo sapesse che non era solo un giocatore di softball ma soprattutto un “uomo”.

Puntura Syed ricorda

Sting, che ha anche affrontato Sid faccia a faccia nella WCW, è stata una delle altre star a rendere omaggio a Sid. Secondo Sting, Sid era “uno dei grandi uomini più credibili di sempre” nel settore. Ha anche affermato che gli è piaciuto lavorare con Syed e che gli mancherà. Allo stesso modo, l’ex presidente della WCW Eric Bischoff ha avuto alcune cose positive da dire sulla defunta star di “X” e ha detto: “Molto triste apprendere della scomparsa di Sid. Non ho altro che i ricordi più belli del lavoro con Sid. I miei pensieri sono con la sua famiglia, i fan e gli amici. #MuchrespectSid.”

Anche l’attuale direttore generale di WWE RAW ed ex wrestler professionista Adam Pearce ha ricordato Eudy con affetto e ha scritto a “X” che apprezzerà per sempre i bei momenti trascorsi con lui. “Riposa in pace, signore, apprezzerò per sempre i bei momenti. Il dipartimento dello sceriffo ha guidato a più di 160 km/h da Tulsa a Enid con le luci e la sirena a tutto volume, solo per arrivare lì quando lo spettacolo era finito. Non c’è mai un momento di noia. La vita è troppo insomma. Ti auguro successo.” Adam ha scritto con un ❤️ e 🙏 emoji.