Le migliori offerte di laptop del Cyber ​​​​Monday: MacBook, Lenovo, Dell e HP

Sono ufficialmente un lunedì di internet. Mentre per tutto il fine settimana abbiamo rintracciato le fantastiche offerte di laptop del Cyber ​​​​Monday, stiamo per ottenere un sacco di nuovi sconti. Abbiamo scelto il meglio Offerte per il Cyber ​​Monday Abbiamo trovato finora, che include tutto, dai Chromebook Lenovo alle cartelle di lavoro Dell. Prendi un picco in basso e buona caccia!

Chromebook Lenovo 3 – $ 79, era $ 139

Una delle migliori offerte di laptop Cyber ​​​​Monday è anche una delle migliori Offerte Chromebook per il Cyber ​​Monday In giro, ed è sul Lenovo Chromebook 3. Per soli $ 79, puoi ottenere un Chromebook con display HD da 11,6 pollici, processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash eMMC. Non è un laptop potente, ma se stai cercando qualcosa di leggero e facile da usare, hai il laptop che fa per te. È bello e conveniente Computer portatile per studenti Con una durata della batteria fino a 10 ore e una webcam e un microfono HD integrati, è perfetto per studiare in movimento o frequentare le lezioni da remoto.

Laptop Asus E410 – $ 100, era $ 250

Ecco un’altra opzione altamente portatile e molto conveniente se hai bisogno di un nuovo laptop. Risparmierai $ 150 su questo affare per laptop Cyber ​​​​Monday e dovrai sborsare solo $ 100 per ottenere il laptop Asus E410. Per quel prezzo basso, ottieni un display HD da 14 pollici, fino a 12 ore di durata della batteria, un processore Intel Celeron N4020 e 64 GB di spazio di archiviazione eMMC. Ancora una volta, questo laptop non è solo una questione di potenza. Si tratta di velocità e portabilità. Quindi è un laptop generale perfetto per l’uso quotidiano. Sarai in grado di riprodurre in streaming film e programmi sul suo schermo più grande, controllare la posta e lavorare mentre sei in viaggio. Funziona L’ultima versione di Windows, Windows 11 (in modalità S) e pesa solo 2,87 libbre.

Asus Chromebook Flip C433: $ 179, era $ 379

A complemento delle nostre offerte economiche per laptop Cyber ​​​​Monday c’è il laptop Asus Chromebook Flip C433. Best Buy vende questo laptop per soli $ 179, risparmiando $ 200. E pagando quel piccolo prezzo ti ottieni comunque un Chromebook 2 in 1 davvero eccezionale.Il Flip C433 viene fornito con Chrome OS, un touchscreen Full HD da 14 pollici e, con 8 GB, questo laptop ha la maggior parte della RAM (RAM) rispetto a qualsiasi altro laptop in questo elenco che costa meno di $ 200. E perché lei Computer portatile 2 in 1Ottieni un laptop che può essere configurato in più modalità di visualizzazione. Quattro per l’esattezza: laptop, pubblico, desktop e presentazione. Il Flip C433 è un laptop elegante e dall’aspetto moderno che puoi acquistare per meno di $ 200.

HP Envy x360 2-in-1 – $ 500, era $ 840

Sì, i tuoi occhi non ti stanno ingannando: puoi davvero ottenere un laptop che normalmente costa quasi $ 1.000 per soli $ 500. con questo Computer portatile HP Envy x360 2 in 1 Affare, ottieni un laptop di fascia media a un prezzo conveniente. Per soli $ 500, ottieni Windows 11, un processore AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria SSD e un display IPS FHD da 15,6 pollici che supporta il multitouch. Lo schermo ha anche cornici sottili dall’aspetto moderno tutt’intorno, che ti danno più schermo per i tuoi soldi. È anche meno di 4 libbre, ma comunque robusto e offre uno spazio di archiviazione decente. È portatile ma comunque veloce e abbastanza potente da aiutarti a portare a termine il tuo lavoro. Se stai guardando laptop aziendali Questo non romperà la banca, questo è quello che fa per te.

Laptop Dell XPS 13 – $ 749, era $ 999

Ha uno schermo più piccolo, ma a questo prezzo e con tutte le sue altre funzionalità, difficilmente te ne accorgerai. Questo laptop Dell XPS 13 costa solo $ 749 per il Cyber ​​​​Monday. Risparmierai $ 250 e otterrai un laptop con un processore Intel Core i5 di 12a generazione, Windows 11, ampio spazio di archiviazione SSD da 512 GB, 8 GB di RAM e un display FHD + da 13,4 pollici. Questo laptop vanta anche una durata della batteria fino a 12 ore, quindi puoi lavorare per lunghe ore o guardare film e programmi in streaming a tuo piacimento sullo splendido schermo con cornice sottile. Avrai tutto ciò di cui hai bisogno e sarai comunque molto portatile a soli 2,59 libbre. Un’altra grande opzione per un laptop multiuso. Infatti ce l’abbiamo fatta Elenco dei migliori laptop e la nostra prima scelta sotto $ 1.000.

Apple MacBook Air (M1) – $ 799, era $ 999

La nostra carrellata delle migliori offerte per laptop del Cyber ​​​​Monday non sarebbe completa senza alcune Offerte MacBook Cyber ​​Monday, non è questo? ovviamente no. Quindi questo è il nostro primo. Guarda questo MacBook Air 2020 Affare da Amazon. Sorprendentemente, è ben al di sotto di $ 1.000. Esatto: puoi ottenere questo MacBook Air per soli $ 799, con un display Retina da 13 pollici, chip Apple M1, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria SSD, una fotocamera FaceTime HD e una tastiera retroilluminata. Questo MacBook vanta anche una durata della batteria di 18 ore, che è di gran lunga la più lunga di qualsiasi altro laptop in questo elenco. Un vero laptop “lavora duro, gioca duro”. Se questo è il tuo primo MacBook, non puoi sbagliare con questo affare per te, soprattutto a questo prezzo.

