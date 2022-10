Le migliori offerte per il fine settimana: Google Pixel 7, Apple MacBook, TV 4K e altro ancora

Un altro weekend, un’altra carrellata delle migliori offerte tecnologiche della settimana. Oggi Dealmaster offre generose offerte di carte regalo sui migliori telefoni Android disponibili, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro appena rilasciati. Pixel 7 Pro è disponibile su Amazon al normale prezzo al dettaglio $ 899, ma con il tuo nuovo telefono viene fornita una grande carta regalo Amazon da $ 200. Allo stesso modo, il Pixel 7 è mostrato in $ 599 Con una carta regalo Amazon aggiuntiva da $ 100.

La nostra recensione dei nuovi Pixel, pubblicata questa settimana, è stata molto positiva. La fotocamera di prim’ordine del Pixel, il software senza rigonfiamenti e il design elegante e funzionale sono le caratteristiche straordinarie che ci aspettiamo da Google anno dopo anno. Non riteniamo che il 7 e il 7 Pro siano molto meglio di Pixel 6 e 6 Pro (anche in vendita $ 399 E il $ 649, Dritto). Quindi, se non ti dispiace perdere la fotocamera macro, il Pixel di precedente generazione è comunque un ottimo acquisto, soprattutto con i rispettivi sconti.

C’è anche Un largo numero Dagli smart speaker Google Nest e dai display intelligenti in vendita da Wellbots, tutti corrispondono ai minimi storici per ogni dispositivo. Altrove sul web, abbiamo sconti di generazione precedente Apple TV 4KE il MacBook Bros E il Atmosfera Di diverse generazioni, una manciata di TV OLED 4K da SAMSUNGE il LGE il Sony, e altro ancora. Dai un’occhiata all’elenco completo delle migliori offerte della settimana di seguito.

