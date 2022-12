Le migliori webcam per la trasmissione e le chiamate Zoom sono state testate

Le webcam stanno avendo un momento. Con le chat video e le teleconferenze che diventano un aspetto normale della vita in un mondo pieno di pandemie, avere un dispositivo che ti offre il meglio di te stesso può essere prezioso.

Le migliori webcam miglioreranno notevolmente la tua presenza online rispetto alla media delle fotocamere integrate nella maggior parte dei laptop, sia che tu stia lavorando a casa, chattando video con la famiglia, insegnando lezioni online o streaming su Twitch. La parte migliore è che la maggior parte delle webcam sono plug and play, permettendoti di migliorare istantaneamente la qualità del video.

Ci sono innumerevoli webcam oggi sul mercato, da opzioni convenienti progettate per le basi a modelli ricchi di funzionalità che possono costare centinaia. Alcuni funzionano meglio alla luce del giorno. Altri visualizzano in modo più accurato sfondi LED colorati o producono tonalità della pelle attraenti. Qualche disco in altissima definizione come il 4K, che sarebbe bello, ma non è necessario. La qualità del video che otterrai dipenderà sempre in gran parte dall’illuminazione e dalla composizione generale dell’ambiente circostante, ma alcune webcam renderanno l’aspetto nitido un po’ meno fastidioso.

Per aiutarti a trovare più facilmente il modello giusto per te, abbiamo testato una serie di webcam molto apprezzate. Ecco le nostre migliori scelte, da un’opzione a basso budget a una configurazione all-in-one più professionale, e le abbiamo valutate tutte in una varietà di scenari di illuminazione.

Un’opzione conveniente

SPECIFICHE IN BREVE: Creative Live Cam Sync 1080p V2 Dimensioni 3,3 x 2,3 x 2,4 pollici (83 x 58 x 60 mm) Il peso 0,2 libbre (96 g) comunicazione USB 2.0 sensore CMOS campo visivo 77 gradi fessura L’apertura dell’obiettivo è f / 2.4 gamma di messa a fuoco 19,7 pollici (50 cm) all’infinito risoluzioni supportate 1080p 30fps, 720p 30fps microfono Doppio incorporato programma applicazione creativa (solo Windows)

Compatto e ultraleggero, Creative Live Cam Sync V2 probabilmente non sarà la soluzione ideale per trasmissioni o registrazioni di alta qualità, ma è una buona opzione economica a $ 30. Per questo prezzo basso, ottieni comunque una fotocamera che scatta con una risoluzione 1080p abbastanza decente a 30 fotogrammi al secondo (fps) e un campo visivo di 77 gradi.

Alla luce naturale, cattura i minimi dettagli e l’autofocus si regola senza problemi. Abbiamo scoperto che la qualità dell’immagine era migliore quando si utilizzava la luce naturale proveniente lateralmente. In queste condizioni, la fotocamera ha dato proporzioni ai volti ed ha evitato di apparire sbiaditi. Tuttavia, sarebbe utile avere i controlli dell’immagine nell’app Creative, ad esempio, per regolare il bilanciamento del bianco e la tonalità del colore poiché i toni della pelle tendono ad essere più verdi.

Puoi montare Live Cam Sync V2 direttamente sul tuo monitor o collegarlo a un supporto o treppiede se ne hai uno e connetterti utilizzando il cavo USB 2.0 in dotazione. Come la maggior parte delle nostre scelte, non richiede il download di alcun software, quindi puoi usarlo subito.

Se sei un utente Windows, l’app complementare di Creative ti consente di modificare alcune impostazioni aggiuntive, sebbene queste si applichino tutte all’audio, non alla qualità video. Ad esempio, puoi abilitare VoiceDetect, che disattiva e riattiva automaticamente il microfono durante una chiamata. Puoi anche modificare manualmente la tua voce e il livello di rumore ambientale o lasciare che la fotocamera lo imposti automaticamente.

La fotocamera ha una luce bianca morbida per mostrare quando è in uso e una copertura per la privacy di base che non si stacca. La webcam ha un microfono incorporato; La qualità della registrazione è accettabile per le chiamate, anche se l’audio suonava un po’ vuoto anche in una piccola stanza con moquette. Tuttavia, è abbastanza buono se hai bisogno di una webcam integrata per lavoro o chiamate personali.

Il bene

App di configurazione audio incorporata

Microfono decente

Qualità video accettabile nella maggior parte degli scenari di illuminazione

prezzo basso

