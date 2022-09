Le nostre più grandi domande rimaste su PlayStation VR2 hanno risposto

In vista dell’arrivo di Sony al Tokyo Game Show 2022 questo fine settimana, la divisione PlayStation dell’azienda ha diffuso una serie di notizie online ai fan nelle ultime 24 ore. Probabilmente la notizia più importante è arrivata da Impressioni pratiche Dal componente aggiuntivo PlayStation VR2 per la console PS5.

Si parla ora del nuovo sistema di realtà virtuale, previsto per il lancio al dettaglio “all’inizio del 2023”, dalle attente mani di PR di Sony, e i suoi primi tester hanno fornito impressioni sia sull’hardware che su un apparente software di lancio.

PSVR2: Quello che già sappiamo

Dì a lungo alle luci blu luminose del PSVR originale.

Sebbene le tipiche console PSVR2 fossero tutte nere, ora corrispondono al colore bianco della PS5 stessa.

La vista laterale mette in evidenza la testa della gamma e il design sospeso.

grazie per Annunci Sony all’inizio di quest’annoSappiamo che il display OLED del PSVR2 ha una risoluzione pixel di 4000 x 2040, che può eseguire software VR in modalità 90Hz o 120Hz. Quelle prestazioni sono potenziate da un nuovo sistema di rendering, che mira a enfatizzare la piena precisione dei pixel dove i tuoi occhi si concentrano e sfocano le parti dove non lo sono gli occhi – e che, ovviamente, è accoppiato con nuovi sensori interni di eye-tracking.

Sappiamo anche che la PSVR 2 verrà spedita con due nuovissimi gamepad, uno per mano, che seguono il prototipo Meta Quest per controller VR (completi di pulsanti, grilletti e joystick) ma con gli aggiornamenti tecnici aggiuntivi trovati nel recente Sony Gamepad DualSense – Eventuali gorgoglii più sottili e stimoli “spinti” pieni di stress.

Il nuovo sistema di tracciamento “inside-out” è simile a quello che si trova in Meta Quest e in molti visori Windows Mixed Reality e utilizza telecamere integrate per scansionare l’ambiente circostante i giocatori nel mondo reale e tracciare in modalità VR, e non sono necessarie telecamere esterne o scatole di rilevamento. Tuttavia, a differenza MetaQuest 2 Wireless virtualePSVR2 richiede una connessione via cavo per l’alimentazione e il trasferimento dei dati alla console PlayStation 5.

PSVR2: cosa abbiamo imparato questa settimana

A proposito di questa connessione via cavo: ora l’abbiamo vista in azione. La nuova connessione a cavo singolo, tramite l’unico slot USB Type-C della PS5, è una rivelazione rispetto all'”unità processore” esterna e agli onnipresenti cavi richiesti per il primo sistema di realtà virtuale di Sony. Si dice che questo cavo di 4,5 metri sia stato progettato per pesare il meno possibile, ma un cavo che può avvolgere le gambe potrebbe comunque essere un problema per alcuni.

Sony ha anche confermato che il PSVR mancherà di audio integrato. Proprio come quest’ultimo modello, i possessori di PSVR2 dovranno collegare le cuffie utilizzando il jack da 3,5 mm. Il PSVR originale è stato fornito con auricolari economici, cosa che potrebbe accadere di nuovo per PSVR2 e, a merito di Sony, il nuovo auricolare ha eleganti “tappi per le orecchie” integrati in cui puoi inserire gli auricolari esistenti per riporli in modo ordinato. Ma questo è un problema rispetto all’audio integrato Indicatore LED E tutti i modelli Meta Quest. I video dimostrativi di questa settimana mostrano che le cuffie Sony più grandi con marchio PS limitano gli utenti in VR, riducono il flusso d’aria e lasciano le persone sudate, quindi gli utenti interessati dovrebbero prendere in considerazione auricolari cablati di alta qualità e leggeri prima del lancio di PSVR2 nel 2023. (La mia raccomandazione da 3,5 mm è Koss KSC32-i è conveniente e ad alte prestazioni.)

In una notizia migliore, il meccanismo dell’obiettivo di Sony include un preciso cursore della distanza interpupillare (IPD), a cui è possibile accedere tramite un quadrante facile da usare mentre il sistema è attaccato al viso. (Questa è una grande differenza rispetto a Quest 2, che Salta un tale dispositivo di scorrimento come misura di risparmio sui costi.) I nuovi utenti possono accedere in qualsiasi momento a un menu di calibrazione manuale per assicurarsi che l’impostazione IPD sia allineata al loro viso unico, questo richiede anche agli utenti di guardare una serie di punti mobili per calibrare i sensori di tracciamento oculare del PSVR2. Finora, la vestibilità “in bilico” del PSVR2, completa di cinturino posteriore in schiuma e una porta elegante per una vestibilità aderente, sembra più o meno la stessa che amavamo sul PSVR originale. Si dice che la vestibilità intorno agli occhi sia abbastanza ampia per i portatori di occhiali, anche se stiamo ancora aspettando di conoscere il peso e la distribuzione del nuovo sistema rispetto all’originale, almeno, al di là dei suggerimenti che l’attuale cuffia è troppo leggera.

Il nuovo sistema di monitoraggio della stanza PSVR2, che si basa su quattro telecamere integrate, sembra registrare automaticamente gli oggetti nel tuo spazio di gioco. Quando gli utenti dirigono le telecamere del sistema in una nuova stanza, la vista del transito in bianco e nero ricopre gli oggetti (mobili, centri di intrattenimento) in uno schema tridimensionale di triangoli 3D mentre le telecamere PSVR2 li scansionano, piuttosto che gli utenti puntano le mani su di esso per scansionarli e “colorare” lo spazio di gioco. Se il PSVR2 sbaglia, gli utenti possono comunque utilizzare i controller di sistema per impostare i propri “limiti” VR prima dell’inizio della riproduzione. L’auricolare include un pulsante nella parte inferiore che può abilitare la modalità cross-camera del PSVR2 in qualsiasi momento in modo che gli utenti possano vedere cosa sta succedendo intorno a loro senza rimuovere l’auricolare.

In precedenza abbiamo appreso che PSVR2 ha una serie di potenti motori integrati – i primi nella realtà virtuale a livello di consumatore – e ora sappiamo come funzionano effettivamente. L’intensità del rombo può variare tra una sensazione lieve, come quando le mosche ronzano intorno al tuo viso durante una sequenza in Resident Evil: Village VRÌ Horizon VR: Il richiamo della montagna. Finora, i rapporti suggeriscono che questa sensazione è più opprimente che ripugnante.

Sony deve ancora confermare la massima luminosità del suo display OLED, semplicemente riferendosi alla sua classificazione “HDR”, ma Sony prende chiaramente sul serio la qualità dello schermo e l’effetto bleeding della luce. I pannelli OLED sono generalmente migliori nel gestire un rapporto di contrasto “infinito”, affiancando così i neri più profondi e le luci intense, e il PSVR2 sembra includere una disposizione di blocco della luce superiore dalla schiuma e dalle fodere del naso.