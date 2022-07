Le nuove immagini di James Webb mostrano gli anelli, le lune e altro di Giove

Il telescopio spaziale James Webb della NASA continua a mostrare cosa può fare.

Martedì (12 luglio), A Telescopio spaziale James Webb Il team ha svelato la missione Le prime immagini in qualità scientifica , una manciata di scatti incredibilmente dettagliati dell’universo profondo e lontano. E oggi (14 luglio), il team ha rilasciato alcune allettanti immagini di Giove, evidenziando la capacità di $ 10 miliardi del telescopio di studiare obiettivi molto più vicini a casa.

“Insieme alle profonde immagini sul campo rilasciate l’altro giorno, queste immagini di Giove Mostra una piena comprensione di ciò che Webb può osservare, dalle galassie osservabili deboli e lontane ai pianeti nel nostro cortile cosmico che puoi vedere ad occhio nudo dal tuo vero cortile “, Brian Holler, uno scienziato dello Space Telescope Science Institute di Baltimora che ha aiutato a pianificare il feedback dell’acquirente, Ha detto in una dichiarazione (Si apre in una nuova scheda).

Imparentato: Missione del telescopio spaziale James Webb della NASA: aggiornamenti in tempo reale

Galleria: Le prime immagini del telescopio spaziale James Webb

A sinistra: Giove e le sue lune Europa, Tebe e Meti sono visti attraverso il filtro NIRCam da 2,12 micron del telescopio spaziale James Webb. A destra: Giove, Europa, Tebe e Meti visti attraverso il filtro NIRCam da 3,23 micron. (Credito immagine: NASA, ESA, CSA, B. Holler e J. Stansberry (STScI))

Le immagini di Giove sono state scattate durante il periodo di messa in servizio di Webb, quando i membri del team della missione stavano calibrando ed esaminando i quattro strumenti scientifici e altri sistemi dell’osservatorio. La messa in servizio si è conclusa all’inizio di questa settimana e Webb ha ufficialmente iniziato le sue operazioni scientifiche martedì.

Web, quale È stato lanciato il 25 dicembre 2021 È progettato per approfondire il passato dell’universo, studiando le prime stelle e galassie che si siano mai formate. Ma l’osservatorio a infrarossi è uno strumento multiuso altamente capace e gli astronomi lo useranno per studiare una varietà di oggetti e fenomeni cosmici, inclusi alcuni che si trovano nel nostro. Sistema solare come mostrano le immagini dell’acquirente.

Queste immagini sono piuttosto dettagliate e catturano le fasce nuvolose del pianeta gigante, la sua famosa Grande Macchia Rossa e persino alcuni dei suoi deboli anelli. Nelle immagini compaiono anche diverse lune, tra cui Europa un mondo ghiacciato con un enorme oceano sotto il suo guscio ghiacciato.

Giove e alcune delle sue lune sono visti attraverso il filtro NIRCam da 3,23 micron del telescopio spaziale James Webb. (Credito immagine: NASA, ESA, CSA, B. Holler e J. Stansberry (STScI))

“Non potevo credere che abbiamo visto tutto così chiaramente, quanto fosse luminoso”, ha affermato Stephanie Milam, vice scienziata del progetto Web for Planetary Science presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, nella stessa dichiarazione. “È davvero emozionante pensare alla capacità e all’opportunità che abbiamo di osservare questo tipo di oggetti nel nostro sistema solare”.

Anche il team web ne ha notati molti asteroidi Durante la messa in servizio, testare la capacità del telescopio di studiare bersagli in rapido movimento. I membri del team hanno affermato che Webb ha superato questi test a pieni voti.

“Tutto è andato alla grande”, ha detto Milam.