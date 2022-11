Le nuove regole cinesi sul COVID destano preoccupazione poiché alcune città hanno sospeso i test di routine

In molte città non è più richiesto un regolare test COVID

La Cina ha allentato varie restrizioni sui virus venerdì scorso

Le comunità sono preoccupate per la diffusione del virus in base a regole rilassate

Le principali città, tra cui Pechino, hanno riportato casi record il 13 novembre

PECHINO, 14 novembre (Reuters) – Diverse città cinesi hanno iniziato a sospendere i test di routine per il COVID-19 lunedì, pochi giorni dopo che la Cina ha annunciato l’allentamento di alcune delle sue rigide misure sul coronavirus, suscitando preoccupazione in alcune comunità mentre i casi continuano a crescere a livello nazionale.

Nella città settentrionale di Shijiazhuang, alcune famiglie hanno espresso preoccupazione per l’esposizione dei propri figli al virus a scuola, adducendo scuse come mal di denti o mal d’orecchi per l’assenza dei propri figli, secondo i post sui social media a seguito di un rapporto ufficiale dei media che i test in città saranno fine. .

Altre città, tra cui Yanji nel nord-est e Hefei nell’est, hanno affermato che avrebbero interrotto i test di routine COVID nelle comunità, secondo gli avvisi ufficiali, interrompendo una pratica che è diventata un grave onere finanziario per le comunità di tutta la Cina.

Venerdì, la Commissione sanitaria nazionale ha aggiornato le sue regole COVID nel più significativo allentamento delle restrizioni fino ad oggi, definendo le modifiche un “miglioramento” delle sue misure per alleviare l’impatto sulla vita delle persone, anche se la Cina si attiene alla sua politica quasi priva di COVID . Tre anni dall’inizio dell’epidemia.

Gli investitori hanno applaudito alla mossa, che ha ridotto di due giorni i tempi di quarantena per i contatti stretti dei casi e i viaggiatori in arrivo, a otto giorni in totale, anche se molti esperti non si aspettano che la Cina inizi un grande allentamento fino a marzo o aprile al più presto.

I cambiamenti arrivano quando diverse grandi città, tra cui Pechino, hanno riportato un numero record di infezioni lunedì, sfidando le autorità che si affrettano a sedare rapidamente l’epidemia mentre cercano di ridurre al minimo l’impatto sulla vita delle persone e sull’economia.

Alcune zone di Pechino richiedono test quotidiani.

Ansia e confusione a Shijiazhuang sono stati tra i primi cinque argomenti di tendenza su Weibo simile a Twitter.

Il capo del Partito Comunista della città, Zhang Zhaoxo, ha affermato che il suo “miglioramento” delle misure di prevenzione non dovrebbe essere visto come autorità che “mentiscono” – un’espressione di inazione – né che spingono Shijiazhuang verso la “completa liberalizzazione” dalle restrizioni COVID.

La città, situata a 295 chilometri (183 miglia) a sud-ovest di Pechino, ha registrato 544 infezioni domenica, solo tre delle quali sono state classificate come sintomi.

Riferendosi a Shijiazhuang, un utente di Weibo ha scritto: “Sono un po’ spaventato. In futuro, i luoghi pubblici non prenderanno in considerazione i test del DNA, anche i punti per i test del DNA saranno chiusi e tutti dovranno pagare per i test”.

La Gavekal Research ha dichiarato lunedì in una nota che è stato un “momento curioso” per la Cina per allentare le sue politiche relative al COVID: io tollero il COVID.

nuovi record

A livello nazionale, la National Health Commission ha segnalato 16.072 nuovi casi trasmessi localmente, rispetto ai 14.761 di domenica e il più grande in Cina dal 25 aprile, quando Shanghai stava combattendo un focolaio che ha chiuso la città per due mesi.

Pechino, Chongqing, Guangzhou e Zhengzhou hanno registrato finora i loro giorni peggiori, anche se nella capitale il numero è stato di poche centinaia di casi, mentre altre città sono state migliaia.

Il numero di casi è piccolo rispetto ai livelli di infezione in altri paesi, ma l’insistenza della Cina nel debellare l’epidemia non appena è emersa come parte della sua politica anti-COVID è stata ampiamente sconvolgente per la vita quotidiana e l’economia.

In base alle nuove regole svelate venerdì, privati, quartieri e luoghi pubblici possono ancora essere soggetti al lockdown, ma la commissione sanitaria ha allentato alcune misure.

Oltre ad abbreviare i periodi di quarantena, i contatti secondari vicini non vengono più identificati e isolati, eliminando quello che era stato un grave inconveniente per le persone coinvolte negli sforzi di tracciamento dei contatti quando viene rilevato un caso.

Nonostante l’allentamento delle restrizioni, molti esperti hanno descritto le misure come graduali, con alcuni che prevedono che è improbabile che la Cina inizi a riaprire fino a dopo la sessione del parlamento di marzo, al più presto.

Gli analisti di Goldman Sachs hanno affermato lunedì che l’aumento dei casi in città tra cui Guangzhou e Chongqing e la continua politica di non diffusione del coronavirus pongono rischi economici a breve termine.

Rapporti aggiuntivi di Liz Lee, Jason Xiu, Wang Jing e Ryan Wu; Montaggio di Simon Cameron Moore, Tony Munro ed Emilia Sithole Mataris

