Le offerte del Black Friday di Amazon sono qui in anticipo: risparmia alla grande su Echo, lettori Kindle, dispositivi Fire e altro ancora

Amazon non vuole che tu aspetti Venerdì nero Per iniziare lo shopping natalizio. A partire da ora, puoi risparmiare molto su una varietà di dispositivi Amazon, inclusi dispositivi Echo, tablet Fire, dispositivi Blink, Eero e altro ancora. I risparmi in alcuni casi superano il 50% e sono destinati a rimanere in vendita durante la mania del Black Friday e del Cyber ​​​​Monday.

Anche Amazon ha recentemente annunciato che lo farà 48 ore di offerte iniziano il Ringraziamento, 24 novembrequindi ci sono più riduzioni di prezzo – vedi tutto ciò che sarà scontato Vendite del Black Friday di Amazon quaggiù. Ma nel frattempo, se stai guardando un dispositivo abilitato per Alexa, un tablet Fire o uno qualsiasi degli altri dispositivi scontati di Amazon, ora è il momento di farlo. Se gli anni precedenti sono indicativi, puoi aspettarti che colori e configurazioni diversi per ogni modello si esauriscano anche prima dell’inizio del grande evento.

Novità di domenica 20 novembre: Aggiunte offerte Kindle, che includono Kindle Paperwhite ora $ 5 in meno rispetto al Kindle step-down entry-level: un ottimo affare.

Echo dot offerte del black friday

Amazon/CNET Con uno sconto del 50%, questo aggiornamento 2022 per Echo Dot ha molto da offrire. Il popolare altoparlante intelligente integrato con integrazione Alexa ha migliorato il suono rispetto alla generazione precedente, offrendo voci più chiare e bassi più profondi. Ha anche un nuovo sensore di temperatura che aiuta a controllare altri dispositivi intelligenti per mantenere la tua casa confortevole. E con il sistema Eero integrato, questa nuova generazione può aggiungere fino a 1.000 piedi quadrati di copertura Wi-Fi a una rete Eero compatibile. Leggi la nostra recensione di Echo Dot di quinta generazione. Stai ricevendo avvisi sui prezzi per il nuovissimo Echo Dot (5a generazione, versione 2022) | Altoparlante intelligente con Alexa | carbone

Altre offerte del Black Friday di Echo Dot:

Offerte Echo del Black Friday

Amazzonia Lo smartwatch Echo Show 5 di seconda generazione ha un display da 5,5 pollici, una fotocamera da 2 MP con otturatore fisico e integrazione con Alexa. Un’ottima sveglia, un altoparlante intelligente o una cornice per foto digitali, Echo Show 5 è il display intelligente perfetto per un comodino o una postazione di lavoro. Se utilizzerai il tuo smart display per visualizzare ricette o contenuti in streaming, potresti voler scegliere un modello più grande, come un 8 o 10. Leggi la nostra recensione di Echo Show 5 (2a generazione). Ricevi avvisi sui prezzi per Echo Show 5 (2a generazione, versione 2021) | Display intelligente con Alexa e fotocamera da 2 MP | Profondo mare blu

Altre offerte del Black Friday di Echo Show:

Offerte del Black Friday di Amazon Kindle

Amazzonia Kindle Paperwhite è il nostro software Il miglior lettore di e-book all-in-one per qualche ragione. È dotato di impostazioni di luce calda, maggiore durata della batteria ed è completamente impermeabile. Per una migliore esperienza visiva, questa versione del Kindle Paperwhite presenta uno schermo da 6,8 pollici, perfetto per un club del libro virtuale. Normalmente $ 140, scende a $ 95 per il Black Friday. Non è il loro miglior prezzo di sempre, ma è un salutare sconto del 32%. Stai ricevendo avvisi sui prezzi per Kindle Paperwhite: $ 95

Altre offerte del Black Friday per Kindle:

Offerte del Black Friday per tablet Fire

Amazon/CNET Il Spara 7 dischi È dotato di un display da 7 pollici, 16 GB di spazio di archiviazione e fino a 10 ore di durata della batteria per carica. Riproduci in streaming facilmente film e programmi, leggi e-book, naviga sul Web, videochiama amici e familiari e altro ancora. Inoltre, se hai bisogno di più spazio di archiviazione, puoi aggiungere fino a 1 TB con una scheda microSD (venduta separatamente). Stai ricevendo avvisi sui prezzi del tablet Fire 7: $ 40

Altre offerte del Black Friday per Tablet Fire:

Offerte del Black Friday di Fire TV

Amazzonia Il modello da 75 pollici è della serie Omni TV antincendio È dotato di un array di microfoni a campo lontano integrato, che ti dà la possibilità di controllare questo televisore tramite comandi vocali utilizzando Alexa e abbandonare del tutto il telecomando. Alexa fornisce anche consigli personalizzati su cosa guardare. Inoltre, questo televisore offre supporto 4K, nonché HDR 10, Dolby Vision e Dolby Digital Plus, offrendoti un’esperienza cinematografica a casa. Avviso prezzo Fire TV Omni da 75 pollici: $ 750

Altre offerte del Black Friday di Fire TV:

Blink Offerte del Black Friday

ciglio Se stai cercando un campanello video economico, Blink ha un'ottima opzione disponibile. Questi strumenti sono utili perché riceverai avvisi quando qualcuno si avvicina in modo da sapere quando arriva l'azienda o il pacco. Questo campanello video può essere collegato o utilizzato con la batteria inclusa, offrendoti una flessibilità ottimale (e un'installazione più semplice rispetto ad alcuni concorrenti). Leggi la nostra recensione di Blink Video Doorbell. Ricevi avvisi sui prezzi per Blink Video Doorbell

Altre offerte del Blink Black Friday:

Offerte del Black Friday di Eero

Amazon/CNET Il Software EeroPro 6E Offre prestazioni e velocità eccellenti per tutte le generazioni di dispositivi Wi-Fi. Ha il pieno supporto per Wi-Fi 6E, il che significa che può trasmettere segnali nella banda ultraveloce da 6 GHz, inoltre dispone di una porta WAN in grado di ricevere velocità del cavo in entrata fino a 2,5 Gbps. Questi tre pacchetti possono fornire fino a 6.000 piedi quadrati di copertura, eliminando essenzialmente le zone morte. Ha anche il supporto integrato per Zigbee e Thread/Matter. Se hai una casa grande e hai sempre bisogno di un segnale veloce e affidabile, questo è un ottimo affare. Stai ricevendo avvisi sui prezzi del sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro 6E | Le velocità Gigabit+ sono rapide e affidabili | Collega più di 100 dispositivi | Copertura fino a 6.000 piedi quadrati | Confezione da 3, versione 2022

Altre offerte del Black Friday di Eero: