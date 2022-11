Le parti in guerra nella regione etiope del Tigray si impegnano a fermare i combattimenti

La guerra di due anni ha ucciso migliaia di persone e sfollato milioni di persone

Il governo etiope e le forze del Tigrino concordano una tregua

La svolta arriva appena una settimana dopo i colloqui in Sud Africa

Pretoria (Reuters) – Il governo etiope e le forze regionali del Tigray hanno concordato mercoledì la cessazione delle ostilità, una drammatica svolta diplomatica dopo due anni di guerra che ha ucciso migliaia di persone, sfollato milioni e lasciato centinaia di migliaia di persone di fronte alla carestia.

Poco più di una settimana dopo l’inizio dei colloqui di pace formali mediati dall’Unione africana nella capitale del Sudafrica, Pretoria, i delegati delle due parti hanno firmato un accordo che un funzionario dell’Unione africana ha descritto come una “cessazione permanente delle ostilità”.

“Le due parti del conflitto etiope hanno formalmente concordato la cessazione delle ostilità e il disarmo sistematico, ordinato, regolare e coordinato”, ha detto durante una cerimonia Olusegun Obasanjo, capo del team di mediazione dell’Unione africana.

Obasanjo, l’ex presidente nigeriano, ha affermato che l’accordo include anche “il ripristino della legge e dell’ordine, il ripristino dei servizi, l’accesso senza ostacoli alle forniture umanitarie e la protezione dei civili”.

Un accordo non era previsto così presto. All’inizio di mercoledì, l’Unione africana ha invitato i media a quello che ha descritto come un briefing di Obasanjo. Solo all’inizio dell’evento, circa tre ore dopo il previsto, è apparso chiaro che l’armistizio stava per essere firmato.

“Questo momento non è la fine del processo di pace. L’attuazione dell’accordo di pace firmato oggi è fondamentale per il suo successo”, ha affermato Obasanjo, aggiungendo che questo sarà supervisionato e monitorato da un gruppo di alto livello dell’Unione africana.

Ha elogiato il processo come una soluzione africana a un problema africano.

Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha espresso la sua gratitudine a Obasanjo e agli altri mediatori per aver concluso i colloqui di pace, affermando in una dichiarazione che l’impegno del governo nell’attuazione dell’accordo è stato forte.

“Il nostro impegno per la pace rimane incrollabile. Il nostro impegno a cooperare per attuare l’accordo è altrettanto forte”, si legge su Twitter.

Il rappresentante del governo etiope, Radwan Hussein, che è il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro Abiy Ahmed, ha affermato che tutte le parti devono attenersi alla lettera e allo spirito dell’accordo.

In risposta, il delegato del Tigray Getachew Reda, portavoce delle autorità regionali, ha parlato di morte e distruzione diffuse nella regione e ha affermato di sperare e di aspettarsi che entrambe le parti adempissero ai propri obblighi.

A Washington, la portavoce della Casa Bianca, Karen Jean-Pierre, ha affermato che gli Stati Uniti restano impegnati a sostenere il processo di pace guidato dall’Africa per l’Etiopia.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha accolto favorevolmente la tregua, secondo il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric.

“È un primo passo molto gradito che speriamo cominci a portare un po’ di conforto ai milioni di civili etiopi che hanno già sofferto durante questo conflitto”, ha detto Dujarric ai giornalisti.

assedio

Le forze dell’Eritrea, un paese separato al confine con il Tigray, così come le forze di altre regioni etiopi, hanno preso parte al conflitto a fianco dell’esercito etiope.

Né l’Eritrea né le forze regionali hanno preso parte ai colloqui in Sud Africa e durante la cerimonia di mercoledì non è stato menzionato se avrebbe rispettato la tregua.

La guerra nasce da una catastrofica rottura dei rapporti tra il Tigray People’s Liberation Front, movimento di guerriglia che si è trasformato in un partito politico che domina l’Etiopia per 27 anni, e Abiy, che un tempo faceva parte della coalizione di governo ma la cui nomina nel 2018 è terminata l’alleanza. Dominanza TPLF.

Le crescenti tensioni nel 2018-20, tra cui l’accordo di pace di Abiy con l’arcinemico Eritrea del Fronte di liberazione popolare del Tigray (TPLF), e la decisione del TPLF di sfidarlo tenendo le elezioni regionali nel Tigray che aveva rinviato a livello nazionale, hanno spinto le parti opposte alla guerra. .

L’accordo di mercoledì non affronta le profonde tensioni politiche che hanno contribuito al conflitto.

L’Unione africana ha dichiarato in una dichiarazione di essere pronta a continuare ad accompagnare il processo di pace etiope “verso un’Etiopia più democratica, giusta e inclusiva in cui giovani, donne e uomini partecipano pienamente e pacificamente”.

Il Tigray Liberation Front ha accusato Abiy di centrare il potere a spese delle regioni e di sopprimere i Tigray, cosa che lui nega, mentre Abi ha accusato il fronte di cercare di tornare al potere a livello nazionale, cosa che rifiuta.

Le Nazioni Unite affermano che la guerra ha portato a un assedio virtuale del Tigray che è durato quasi due anni, con forniture umanitarie di cibo e medicine incapaci di raggiungere la maggior parte del tempo.

Alcuni aiuti sono stati consegnati al Tigray tra marzo e agosto di quest’anno durante il cessate il fuoco temporaneo che è crollato ad agosto, ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la scorsa settimana che il Tigray aveva esaurito i vaccini, gli antibiotici e l’insulina.

Ha detto che le strutture sanitarie ricorrono all’uso di soluzioni saline e pezzi di stoffa per curare e fasciare le ferite.

Il governo ha costantemente negato di trattenere gli aiuti e ha affermato che sta distribuendo cibo e ripristinando elettricità e altri servizi nelle aree sotto il suo controllo.

Gli organismi delle Nazioni Unite, la Commissione per i diritti umani nominata dallo stato in Etiopia, gruppi di aiuto indipendenti e media, tra cui Reuters, hanno documentato le violazioni dei diritti umani da parte di tutte le parti in guerra, comprese le uccisioni extragiudiziali, gli stupri, i saccheggi e gli sfollamenti forzati.

Tutte le parti hanno negato le accuse.

(relazione di Alexander Winning e Tim Cox). Rapporti aggiuntivi di Aineat Mercy a Nairobi, Michelle Nichols a New York, Jeff Mason e Garrett Renshaw a Washington Scrittura di Estelle Charbon Montaggio di James Macharia Chage, William MacLean

