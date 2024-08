Le perdite rivelano il nome e il design del presunto dispositivo PS5 Pro

I migliori giochi per PS5

Invece, questo è un elenco dei giochi che la squadra di giocatori PlayStation di IGN consiglia come gruppo, classificati utilizzando il nostro strumento Face-Off in modo che tutti possano dire la loro equamente su quali giochi pensano dovrebbero essere posizionati sopra gli altri. Viene offerto con lo spirito di riconoscere i giochi che amiamo e di incoraggiare gli altri a provarli se non l’hanno già fatto.

Con solo 25 posti da riempire, ci sono un sacco di fantastici giochi moderni che non sono riusciti a raggiungere la vetta, ma ciò non significa che non pensiamo che siano anch’essi fantastici! Tutti coloro che hanno votato avevano molti favoriti personali che non hanno guadagnato abbastanza terreno nel gruppo per avere successo, il che è inevitabile quando ci sono così tanti giochi e così tanti punti di vista diversi.

Tieni presente che, sebbene la PS5 sia una potenza in grado di eseguire qualsiasi gioco compatibile con PlayStation 4, nell’interesse della chiarezza e della sanità mentale, abbiamo ristretto i nostri criteri per questo elenco di compilazione per concentrarci sui giochi che hanno versioni specifiche per PlayStation 5. Quindi, anche se amiamo ancora giochi come Doom 2016, God of War, Minecraft, Red Dead Redemption 2 e molti altri, ma fino a quando non verranno aggiornati, saranno messi da parte nella gamma PS4 e ovviamente molti di loro avranno un posto nella nostra lista dei 100 migliori giochi di tutti i tempi.

Ancora più importante, ricorda che questo elenco è solo il punto di vista del nostro gruppo e non è più “giusto” o “sbagliato” di un elenco creato da te. A proposito: se hai una tua classifica che vorresti diffondere in tutto il mondo, ti invitiamo a creare un elenco dei tuoi migliori 25 (o primi 100!) giochi PlayStation utilizzando il nostro strumento playlist e a condividerlo. nei commenti.

