Le principali roccaforti Covid in Asia abbandonano le restrizioni ai confini

Ma è improbabile che il turismo inbound si avvicini presto ai livelli pre-pandemia. I visitatori cinesi, che nel 2019 rappresentavano circa il 30% del traffico in entrata verso il Giappone, sono fortemente limitati nella loro capacità di viaggiare secondo le rigide politiche COVID-19 di Pechino.

A livello nazionale, il Giappone prevede di incoraggiare il turismo offrendo sconti sovvenzionati dal governo ai residenti giapponesi in hotel, ristoranti e alcuni tipi di intrattenimento, ha affermato Kishida. Si tratta di una ripresa del piano, noto come “vai in viaggio”, proposto dal suo predecessore nel tentativo di aumentare il turismo interno dopo che era stato spazzato via nei primi mesi della pandemia.

Anche Hong Kong avrà difficoltà a riprendersi rapidamente. È bloccato in un processo di equilibrio tra le richieste di Pechino, che ha l’ultima parola su ciò che fa la città, e la comunità internazionale. Pertanto, non può raggiungere il livello di apertura dei suoi vicini.

Sebbene le nuove regole rappresentino un cambiamento significativo, impediranno comunque ai visitatori di recarsi in ristoranti e bar durante i tre giorni di monitoraggio sanitario obbligatorio, sollevando dubbi sul fatto che saranno sufficienti per attirare i turisti che vengono per una breve visita.

Questo approccio sarà messo alla prova nelle prossime settimane, quando ci si aspetta che i capi delle banche globali si incontreranno a un vertice annunciato come prova che Hong Kong merita ancora il titolo autoproclamato di “Città globale dell’Asia”. A novembre ospiterà anche la conferenza fintech e il Rugby Sevens, un torneo annuale che è stato uno dei più grandi della città prima della pandemia.